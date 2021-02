Video : पुण्यातील विद्यार्थ्यांचा पुढाकार; 'घरगुती हिंसाचार आणि महिला सबलीकरण'साठी जनजागृती

पुणे : ससून हॉस्पिटलमधील नर्सिंग मधील विद्यार्थी झोपडपट्टी परिसरात जाऊन जनजागृती करत आहेत. दिवसेंदिवस महिलांवर घरगुती अत्याचार होत आहेत. हे विद्यार्थी पथनाट्यच्या माध्यमातून जनजागृती करतात. तसेच आरोग्य विषयी मार्गदर्शन करतात. द्वितीय वर्ष बेसिक बी, एस्सी नर्सिंग विद्यार्थी यांचा सामाजिक परिचरिका नर्सिंग विषयाच्या अंतर्गत शहरी आरोग्य अनुभव या सत्राच्या खाली 8 दिवस विद्यार्थी घराघरात जाऊन प्रत्येक कुटुंब प्रमुखाला आणि प्रत्येक सदस्याला भेटून सर्व्हे करतात. त्यांना रोज जाऊन आरोग्याविषयी समस्या विचारतात त्यांना आरोग्याविषयी जागृत करतात. आरोग्य जनजागृती मोहीम म्हणून 'घरगुती हिंसाचार आणि महिला सबलीकरण' या विषयावर विद्यार्थी या परिसरातील लोकांना मार्गदर्शन आणि एक पथनाट्यच्या माध्यमातून आरोग्य जागृती करत आहोत. शहरातील अनेक भागात हा त्याचा उपक्रम गेली अनेक दिवस सुरू आहे.

Web Title: Initiative for awareness about Domestic Violence and Women Empowerment among students in Pune