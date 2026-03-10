आळे येथे आढळले जखमी घुबड
आळेफाटा, ता. १० : आळे (ता. जुन्नर) येथील बाळासाहेब जाधव महाविद्यालयाच्या कार्यालयासमोर एक घुबड जखमी अवस्थेत आढळून आले. ही बाब लक्षात येताच महाविद्यालयातील प्राणिशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. अरुण गुळवे यांनी त्या घुबडाची पाहणी केली. त्यांनी आपल्या सहकारी प्रा. गोपीनाथ श्रीरामे व बबन कुऱ्हाडे यांच्या मदतीने घुबडाला प्राणिशास्त्र प्रयोगशाळेत सुरक्षित ठेवले व तत्काळ वनविभागाला कळविले, माहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी कैलास भालेराव हे तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले व त्या घुबडाला पुढील उपचार व संरक्षणासाठी ते वनविभागाकडे घेऊन गेले.
डॉ. अरुण गुळवे यांनी म्हणाले की, ''''हे बार्न घुबड (Barn Owl) प्रकारातील असून ते प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असणारा पक्षी आहे. उंदीर व इतर लहान प्राण्यांवर उपजीविका करणारे हे घुबड शेतीसाठी उपयुक्त मानले जाते. तसेच मानवी वस्ती जवळील जुन्या इमारती, गोठे किंवा झाडांच्या पोकळीत ते आढळते.''''
