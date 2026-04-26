Nira Farming Revolution: मुरमाड माळरानावर नीराची क्रांती; पाटसच्या शेतकऱ्याला एकरी ४ ते ५ लाखांचे उत्पन्न

औदुंबर भागवतकानगाव : पारंपरिक शेतीला पर्याय शोधत पाटस (ता. दौंड) येथील प्रगतशील शेतकरी औदुंबर अरुणराव भागवत यांनी मुरमाड माळरानावर केलेला 'नीरा' लागवडीचा प्रयोग पुणे जिल्ह्यात लक्षवेधी ठरत आहे. तीन एकर क्षेत्रात सिंधी उर्फ ताडीच्या झाडांची लागवड करून त्यांनी शेतीत नवा आदर्श निर्माण केला असून या प्रयोगातून त्यांना दरवर्षी एकरी ४ ते ५ लाख रुपये उत्पन्न मिळत आहे..भागवत यांनी सन २०१६ मध्ये डहाणू येथून दर्जेदार सिंधीची रोपे आणून १० बाय १० अंतरावर लागवड केली. ठिबक सिंचनाचा वापर करून झाडांची संगोपन केले. या झाडांना उत्पादनक्षम होण्यासाठी सहा ते सात वर्षांचा कालावधी लागतो. या कालावधीत त्यांनी आंतरपिके घेत उत्पन्नाचा स्रोत कायम ठेवला. सात वर्षांनंतर झाडांची पूर्ण वाढ झाल्यावर नीराचे उत्पादन सुरू झाले.विशेष म्हणजे या झाडांसाठी मोठ्या प्रमाणात खत, खुरपणी किंवा अतिरिक्त देखभाल खर्च लागत नाही. त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी आणि उत्पन्न जास्त असे समीकरण तयार झाले आहे. प्रत्येक झाडातून दररोज दोन ते तीन लिटर नीरा मिळतो. या झाडांपासून तब्बल ७० ते ८० वर्षे उत्पादन घेता येते..पहाटेचा गोड व्यवसायदररोज संध्याकाळी चार ते पाचच्या सुमारास झाडांना मटके बांधले जातात. रात्रभर झाडातून नीराचे थेंब मटक्यात साचत राहतात. पहाटे चार ते पाच वाजेपर्यंत मटके भरतात. त्यानंतर ताजा, थंडगार नीरा सकाळी सहा वाजेपर्यंत पुणे बाजारपेठेत विक्रीसाठी पोहोचविला जातो.नीरा काही काळ ताजाच राहतो. मात्र उष्णतेमुळे वेळ वाढल्यास त्याला आंबूस वास येऊन त्याचे ताडीमध्ये रूपांतर होते. त्यामुळे त्वरित विक्री आणि योग्य साठवण महत्त्वाची ठरते..नीराचे आरोग्यदायी फायदेउन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देतोडिहायड्रेशन कमी करण्यास मदतनैसर्गिक साखरेमुळे त्वरित ऊर्जा मिळतेपचनक्रिया सुधारते, ॲसिडिटी व गॅस कमी होतोपोटॅशियममुळे हृदयासाठी लाभदायकमूत्रविकारांवर उपयोगीकमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे मर्यादित प्रमाणात मधुमेहींसाठीही उपयुक्तअँटीऑक्सिडंट्समुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढतेझाडाचेही बहुपयोगी महत्त्वनीरा झाडांचे आयुष्य ७० ते ८० वर्षे असते. मुरमाड व माळरान क्षेत्रातही ही झाडे चांगली वाढतात. सात वर्षांपर्यंत आंतरपिके घेता येतात. झाडांच्या जावळ्यांपासून केरसुणी तयार केली जाते, तर नीरापासून शुद्ध सेंद्रिय गूळही तयार होतो..शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी दिशापाणीटंचाई, वाढता उत्पादन खर्च आणि अनिश्चित बाजारभावाच्या काळात भागवत यांनी केलेला हा प्रयोग इतर शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. कमी खर्चात दीर्घकालीन व भरघोस उत्पन्न देणारी 'नीरा' शेती भविष्यात पर्यायी शेती मॉडेल ठरू शकते."निरा शेती ही शाश्वत शेतीकडे नेणारा प्रभावी मार्ग आहे. कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणारी ही शेती पारंपरिक पिकांना उत्तम पर्याय ठरत आहे. सध्या निरा शेती कमी प्रमाणात असल्याने बाजारपेठेत मागणी मोठी असून उत्पन्नाची हमीही निश्चित आहे. शेतकऱ्यांनी नव्या दृष्टिकोनातून या शेतीकडे पाहण्याची गरज आहे.".