दिवाळी अंक- अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका
मशागत जगण्याची (५)
मातीतले धुरंधर- मिलिंद पाटील (६)
दुष्काळाच्या बांधावरून- प्रदीप देवराम (२७)
गावरान बीज संवर्धनातील ‘वाघ’- विजय सांबरे (३२)
माझे दुष्काळासोबतचे जगणे- महारूद्र मंगनाळे (३८)
गावकुसाचे वर्तमान (४८)
जेन झी फार्मर…. राजकुमार तांगडे (४९)
ग्रामीण भागातील तरूणांची घुसमट- डॉ. सोमिनाथ घोळवे (६१)
गावकुसातील तरूण `क्रिएटर्स` - धनंजय सानप (७२)
यशकथा (८६)
मिरचीचे अर्थकारण बदलणारे तरूण- अनिल जाधव (८६)
निर्यातक्षम डाळिंब शेतीतील आदर्श (९२)
पोल्ट्री उद्योगाला नवा आयाम- मुकुंद पिंगळे (९७)
`एआय` हा सहायक, मालक तुम्हीच!- विकास जाधव (१०२)
बळीराजा झाला गुलाबांचा राजा- मनोज कापडे (१०७)
प्रक्रियेतून विस्तारली `आभाळमाया`- अनिल जाधव (१११)
कांदळवन संवर्धनाचा ध्यास घेतलेल्या `स्वामिनी`- सतिश कुलकर्णी (११६)
शोभिंवत रोपांतून विस्तारले व्यवसायाचे क्षितिज - संतोष डुकरे (१२१)
उत्पन्नाचा बहुपदरी पॅटर्न - राजकुमार चौगुले (१२४)
चिकित्सा (१२८)
कर्जाचा भस्मासुर झटपट श्रीमंतीचे मृगजळ- अमोल साळे (१३०)
तंत्रनिकेतनाचे बदलावे ताळतंत्र!- विवेक सावंत (१३८)
हरवलेली पाऊलवाट… पुन्हा मातीकडे!- क्षितिजा देशमुख, गणेश पिंगळे (१४५)
आम्ही शेतकऱ्यांच्या बायका…- दर्शना पवार (१५२)
मुलाखत (१५७)
मधमाशीप्रमाणे वेचूया ज्ञान… डॉ. अनिल गुप्ता (१५७)
दुष्काळः धोरण दूरदृष्टीचाही- डॉ. नीरज हातेकर (१६२)
तरूण शेतकऱ्यांना उद्योजक बनविण्याचे उद्दिष्ट- पणन मंत्री जयकुमार रावल (१७०)
रेशीम शेती ठरेल गेमचेंजर- वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे (१७३)
स्टार्टअप्स स्टोरीज् (१७६)
चविष्ट आणि पौष्टिक पर्याय देणारा `न्यूट्रिसम` (१७६)
बायोमीः माती जिवंत ठेवण्यासाठी… (१८०)
इंडसटिलः शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करणारे तंत्रज्ञान (१८४)
पीक अवशेष ते साधनसंपत्तीः फार्मवॉट इनोव्हेशन्स (१८८)
फळप्रक्रियेची फॅक्टरी `इनोफार्म्स`ने आणली दारी (१९१)
मध्यस्थांना फाटा, शेतकऱ्यांना वाटा विनग्रो अॅग्रिटेक (१९५)
‘कृषिगती’चा इलेक्ट्रिक साथी (१९९)
‘फार्मदीदी’ची कल्पनाच न्यारी! (२०२)
बदलत्या जगाच्या नव्या वाटा (२०५)
जग बदलतंय, शेतीचं गणितही बदलतंय - नानासाहेब पाटील (२०६)
केरळची नवी पिढी - ब्रॅड डी (२०९)
नाळ जंगलाशी, नाते जगाशी! - अॅड लालसू नोगोटी
यशकथा (२२६)
द्राक्ष शेतीच्या नव्या वाटा शोधताना… - मंदार मुंडले (२२६)
आत्मविश्वासाने उतरलोय शेतीत… - एकनाथ पवार (२३१)
संकटेच ठरली संधी… - गणेश कोरे (२३४)
गोऑनेस्ट : हायड्रॉलिक तेल घाणा - अनिल जाधव (२४१)
तरुणांनी दिली दूध उत्पादनाला मूल्यवर्धनाची जोड - गोपाल हागे (२४३)
संत्रा पट्ट्यात ‘एआय’ तंत्रज्ञानाची चाहूल - विनोद इंगोले (२४७)
पारंपरिक ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत ऊस शेतीचा प्रवास - संदीप नवले (२५२)
भूमिका (२५७)
शाळा ठीक हव्यातच; पण दर्जेदार शिक्षणाचं काय? - भाऊसाहेब चासकर (२५७)
तरुणांना शेतीत आणायचे तर अर्थकारण बदलावे लागेल - विलास शिंदे (२६५)
कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढीचा पेच - डॉ. सतीश करंडे (२७०)
ऋतुच्रकांचे फिरणे - जयदीप हर्डीकर (२७५)
यशकथा (२८४)
एकजुटीतून साधली समृद्धीची नवप्रभा - संतोष मुंढे (२८४)
दुष्काळी पट्ट्यातील आदिवासी तरुणांची ‘हायटेक’ शेती - सूर्यकांत नेटके (२८८)
एका संकल्पानं बदललं आयुष्य! - सुदर्शन सुतार (२९२)
गायींचा गोठा नव्हे, ब्रीडिंग फार्म… अमित गद्रे (२९६)
आदिवासी तरुणांनी केला गावाचा कायापालट - माणिक रासवे (३००)
अनुभवाची शिदोरी (३०६)
गुराखी - अजिंक्य शहाणे (३०७)
लक्झरी कापसाची व्यथा - अवंती कुलकर्णी (३१५)
अमेरिकेतील शेतीमालाचे विपणन : आपण काय शिकावे? - सुनील पवार (३२१)
ललित
म्हसोबा… - जयंत खाडे (३२८)
पारावरचे किस्से - अशोक पवार (३३१)
कविता - (३३२ ते ३३५)
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