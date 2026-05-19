घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कोकणवासीयांना ‘इनोरा’तर्फे धडे

पिरंगुट, ता. १९ : दारवली (ता. मुळशी) येथील इनोरा संस्थेतर्फे कोकणवासीयांना घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत
मार्गदर्शन केले. नो हाऊ फाउंडेशनतर्फे ‘माझा कचरा माझी जबाबदारी’ अंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात आला.
रायगड जिल्ह्यातील कुंडेवहाळ (ता. पनवेल) येथील कंपोस्टर प्लांटर प्रकल्पातील लाभार्थ्यांचा सत्कार ज्येष्ठ अभिनेत्री अलका कुबल यांच्या हस्ते करण्यात आला. अलिबाग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले व प्रकल्प संचालक प्रियदर्शनी मोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी पनवेलच्या सभापती रंजना वास्कर, रायगडच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभांगी नाखले, गटविकास अधिकारी समीर वाठारकर, सोनाली जितेकर, भूपेंद्र पाटील, मनीषा पाटील, सुबोध सिंग, इनोराच्या संस्थापक मंजुश्री तडवळकर आदी उपस्थित होते.
