मोक्काप्रकरणी आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांची चौकशीचे आदेश 

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दीपक मानकर यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कायद्यान्वये (मोक्का) कारवाई करण्याची परवानगी देताना त्यांच्यावर 14 ऐवजी आठच गुन्हे असल्याबाबतचा अहवाल दिल्याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त व सध्याचे मुंबई रेल्वे आयुक्त रवींद्र सेनगावकर यांची चौकशी करण्याचे आदेश विशेष मोक्का न्यायालयाने दिले आहेत. विशेष न्यायाधीश ए. वाय. थत्ते यांनी राज्याचे उपमहानिरीक्षक यांना हा आदेश दिला. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता केतन तिरोडकर (रा. अशोक पाथ, लॉ कॉलेज रोड) यांनी सेनगावकर, दीपक मानकर, सुधीर कर्नाटकी यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याचे वकील ऍड. सचिन लोंढे यांनी सांगितले, समर्थ पोलिसांनी दीपक मानकर आणि त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांवर किती गुन्हे दाखल आहेत याचा अहवाल सेनगावकर यांच्याकडे दाखल केला होता. त्या अहवालात मानकर व इतरांवर 14 गुन्हे दाखल असल्याचे नमूद होते. मात्र आठच गुन्हे असल्याचे दाखवत मोक्का लावण्यात आला. उर्वरित सहा गुन्ह्यांबाबत माहिती न दिल्याने खटला कमकुवत झाल्याचा आरोप याचिकेमार्फत करण्यात आला होता. याबाबत माहितीच्या अधिकारातील मिळालेली माहिती जोडण्यात आली होती. अशा पद्धतीने कोणी मदत केली तर त्यावरही मोक्का लावण्याची तरतूद मोक्का कायद्यात. त्यामुळे सेनगावकरांची कलम 26 नुसार चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे न्यायालयात केली होती. याबाबत सेनगावकर यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, "अद्याप न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली नाही. त्यामुळे याबाबत लगेच भाष्य करणे योग्य नाही. आदेश झाले असतील तर त्यानुसार चौकशी होईलच.''

