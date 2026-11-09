--- पान ६ कोल्हापूर : फोटो A01420 :
इन्सुली क्षेत्रफळवाडीत
ओंकार हत्तीचा धुडगूस
वाहनांसह घरांचे नुकसान
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील इन्सुली (ता.सावंतवाडी) परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वावर असलेल्या ओंकार हत्तीने शनिवारी (ता.७) रात्री इन्सुली येथील क्षेत्रफळवाडी परिसरात धुडगूस घातला. हत्तीने दोन दुचाकी, एक चारचाकी वाहन तसेच घराच्या संरक्षक कटड्याचा दरवाजाची नासधूस केली. याशिवाय भाताच्या उडव्यांचीही नासधूस केली. यामुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
गेले काही दिवस सावंतवाडी तालुक्यातील इन्सुली क्षेत्रफळवाडी परिसरात हत्तीने धुडगूस घातला आहे. शनिवारी रात्री गावातील रमेश सीताराम तळवडेकर यांच्या दोन दुचाकींची हत्तीने नुकसान केले, तर यशवंत चंद्रकांत परब यांच्या एका दुचाकीसह चारचाकी वाहनाचेही नुकसान हत्तीने केले.
सुनील जावडेकर यांच्या घराच्या संरक्षक भिंतीच्या गेटचे नुकसान केले आहे. शेतकरी रवींद्र वसंत राणे यांनी रचून ठेवलेल्या भाताच्या उडव्यांची नासधूस केली. लोकवस्तीत येऊन हत्ती घरालगत उभ्या केलेल्या वाहनांचे नुकसान करीत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सध्या ओंकार हत्तीचा वावर इन्सुली, वाफोली, विलवडे, कोनशी, ओटवणे आणि भालावल परिसरात असल्याचे ग्रामस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. वनविभागाने या परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेऊन हत्तीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे, रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवावी आणि ग्रामस्थांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी लोकांकडून केली जात आहे.
--- फोटो A01420 ----
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील इन्सुली (ता.सावंतवाडी) येथील रमेश सीताराम तळवडेकर यांच्या दुचाकीचे ओंकार हत्तीने नुकसान केले.
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