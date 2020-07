पुणे : कोरोनाच्या संकटात सेवा बजावणाऱ्या खासगी वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या डॉक्‍टरांना कोरोनाची बाधा झाल्यास त्यांना अंशदायी योजनेअंतर्गत उपचाराचा खर्च तसेच 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शहरातील खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांची संख्या आणि विमा कंपनी नियुक्तीसाठी निविदा काढावी. ही निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे आणावी, असे आदेश समितीने प्रशासनाला देण्यात आले असल्याचे समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सांगितले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनाच्या प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अधिकाअधिक डॉक्‍टर्सची सेवा उपलब्ध व्हावी, यासाठी आता महापालिकेकडून विविध योजना लागू करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून खासगी डॉक्‍टरांच्या संघटनांसोबत महापालिका आयुक्तांनी नुकतीच एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीमध्ये खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना विमा सुरक्षा कवच द्यावे. तसेच कोरोनाची बाधा झाल्यास उपचाराचा खर्च महापालिकेने करावा, अशी मागणी संघटनांच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यास मान्यता देत प्रशासनाने या संदर्भातील प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. स्थायी समितीने या प्रस्तावाला आज मान्यता दिली. दरम्यान, कोरोनाच्या काळात खासगी वैद्यकीय सेवा देणारे डॉक्‍टर्स, फॅमिली डॉक्‍टर्स किती आहेत, किती डॉक्‍टर्स स्वतंत्र व्यवसाय करून अन्य रुग्णालयातही सेवा देत आहेत, याची माहिती घ्यावी. तसेच विमा कंपनीच्या नियुक्तीसाठी अल्पकालीन निविदा काढावी. ही निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवावी, असे आदेश रासने यांनी प्रशासनाला दिले. कोरोना बाधित रुग्णांवरील उपचारांसाठी ऑक्‍सिजन आणि व्हेंटीलेटरची पुरेशी सुविधा असलेले तीन जंबो कोविड सेंटर्स पुण्यात उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. परंतु कोरोनामुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. महापालिकेने कोरोना उपचारांसाठी व त्या संबंधीच्या सुविधा उभारण्यासाठी सुमारे अडीचशे कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे जंबो कोविड सेंटर्स उभारणीकरिता राज्य शासनाने महापालिकेला आर्थिक मदत करावी. -हेमंत रासने, (अध्यक्ष, स्थायी समिती)

Web Title: Insurance cover for private doctors now Approval of the proposal in the meeting of the Standing Committee