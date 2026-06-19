पुणे

Pune Crime : दाऊद टोळीचे नाव घेत जिवे मारण्याची धमकी; गुप्तचर यंत्रणेतील अधिकाऱ्याला दिली धमकी

कुख्‍यात दाऊद इब्राहिम च्‍या टाेळीच्या नावे महसूल गुप्तचर यंत्रणेतील उपसंचालकासह त्याच्या कुटुंबीयांना जिवे मारण्याच धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
Crime

Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - कुख्‍यात दाऊद इब्राहिम च्‍या टाेळीच्या नावे महसूल गुप्तचर यंत्रणेतील उपसंचालकासह त्याच्या कुटुंबीयांना जिवे मारण्याच धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत महसूल गुप्तचर यंत्रणेतील (डिरेक्टोरेट रेव्हेन्यू इंटलिजन्स) उपसंचालकांनी विमानतळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

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