Pune Crime : दाऊद टोळीचे नाव घेत जिवे मारण्याची धमकी; गुप्तचर यंत्रणेतील अधिकाऱ्याला दिली धमकी

पुणे - कुख्यात दाऊद इब्राहिम च्या टाेळीच्या नावे महसूल गुप्तचर यंत्रणेतील उपसंचालकासह त्याच्या कुटुंबीयांना जिवे मारण्याच धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबाबत महसूल गुप्तचर यंत्रणेतील (डिरेक्टोरेट रेव्हेन्यू इंटलिजन्स) उपसंचालकांनी विमानतळ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी मुश्ताक शेख तसेच त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारदार हे महसूल गुप्तचर यंत्रणेच्या पुणे विभागीय कार्यालयात उपसंचालक आहेत. ते ३ जून रोजी ते मूळगावी निघाले असताना आरोपीने त्यांच्या मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधला. ‘मी तुमच्याकडे खबऱ्या (इन्फाॅर्मर) म्हणून काम करण्यास इच्छुक आहे. मला तुमच्याशी बोलायचे आहे,’ असे आरोपीने त्यांना सांगितले. प्रवासात असल्याने तक्रारदार यांनी त्याला नंतर बोलू असे सांगितले..त्यानंतर तक्रारदार हे ५ जून रोजी ते बिहारमधील पाटणा येथे असताना आरोपीने पुन्हा त्यांच्या मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधला. ‘मी दुबईहून भारतात येत असून मुंबई विमानतळावर माझे काही लॅपटाॅप, मोबाइल संच हे केंद्रीय सीमाशुल्क विभागाने (कस्टम) जप्त केले आहेत. अधिकाऱ्यांना सांगून वस्तू त्यांच्या ताब्यातून सोडवून द्या’, असे आरोपीने सांगितले..त्यानंतर ६ जून रोजी पहाटे पावणेचारच्या सुमारास आरोपीने समाज माध्यमातील संदेश यंत्रणेचा (व्हाॅईस नोट) वापर करून ‘तुम्ही मुंबईतील विमानतळावरील सीमाशूल्क विभागाच्या यंत्रणेला माहिती दिल्याने माझ्या साथीदारांविरुद्ध कारवाई झाली आहे. मी गेल्या ३० वर्षांपासून तस्करीच्या व्यवसायात आहे. मी दाऊद इब्राहिम टाेळीसाठी काम करत आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून माझे संबंध आहेत. तुम्ही आणि कुटुंबीय पुण्यातून कसे बाहेर पडतात, हे बघतो, अशी धमकी आरोपीने त्यांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.