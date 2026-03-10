पुणे

Pune Municipal Recruiement : महापालिकेची भरती लांबली, लुडबूड वाढली

Pune Municipal Corporation

Pune Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे महापालिकेकडून कनिष्ठ अभियंत्यांची १६९ जागांची भरती नवीन परिक्षा केंद्राच्या तारखा मिळविण्यासाठी तूर्त स्थगित झालेली आहे. पण याच संधीचा गैरफायदा घेऊन काही जण महापालिकेत येऊन परीक्षेसंदर्भातील गोपनीय माहिती काढत असून, या लुडबुडीमुळे गोपनियनेता प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

Recruitment
Pune Municipal Corporation

