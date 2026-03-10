Pune Municipal Recruiement : महापालिकेची भरती लांबली, लुडबूड वाढली

पुणे - पुणे महापालिकेकडून कनिष्ठ अभियंत्यांची १६९ जागांची भरती नवीन परिक्षा केंद्राच्या तारखा मिळविण्यासाठी तूर्त स्थगित झालेली आहे. पण याच संधीचा गैरफायदा घेऊन काही जण महापालिकेत येऊन परीक्षेसंदर्भातील गोपनीय माहिती काढत असून, या लुडबुडीमुळे गोपनियनेता प्रश्न निर्माण होत आहे. .पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंत्यांची कमतरता असल्याने विविध विभागांची कामे करताना त्यावर ताण निर्माण होत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने कनिष्ठ अभियंता भरतीवर जोर दिला आहे. यापूर्वी २०२२ मध्ये १३५ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती पार पाडली. त्यानंतर आता १६९ जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु करून दोन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे..या परीक्षेसाठी ४२ हजार पेक्षा जास्त उमेदवारांचे अर्ज प्राप्त झालेले आहेत. ही प्रक्रिया लवकर पार न पडल्याने लोकसभा त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत ही परिक्षा अडकली. त्यानंतर आयबीपीएस संस्थेसोबतचा करार नूतनीकरण करणे व अन्य कारणाने ही परिक्षा महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी पार पडू शकली नाही..दरम्यान याआधीची परीक्षा नगरपरिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या मतदानामुळे पुढे गेली. त्यानंतर २५ जानेवारी रोजी ही परीक्षा होणार होती. महापालिकेने निवडलेले परीक्षा केंद्र चांगले नाहीत, तेथे परीक्षेत गैरप्रकार होतात असा आरोप करून उमेदवारांनी ही परीक्षा रद्द करून ती केवळ टीसीएसच्याच केंद्रावर परीक्षा घ्यावी..परीक्षा केंद्र लांबच्या जिल्ह्यात आले आहेत त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली. यावरून महापालिका प्रशासनावर दबाव आल्याने ऐनवेळी रद्द करण्यात आली.महापालिकेने टीसीएसचे केंद्र सलग तीन दिवस उपलब्ध व्हावे अशी मागणी केली आहे, पण या केंद्रावर जून पर्यंत सलग तीन दिवस उपलब्ध होणार नाही. सर्व तारखा बुक झाल्या आहेत असे कळविण्यात आल्याने ही परीक्षा किमान साडे तीन महिने होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे..एकीकडे परीक्षा लांबणीवर पडलेली असता दुसरीकडे सेवक वर्ग विभागात काही जणांकडून परीक्षा कधी होणार?, कशी होणार? कोण घेणार? यासंदर्भात वारंवार माहिती विचारली जात आहे. त्यामुळे परीक्षेची गोपनीय माहिती फुटण्याची शक्यता झाली आहे.महापालिकेची सर्व यंत्रणा ऑनलाइन असल्याने उमेदवारांना इमेल, एसएमएसद्वारे वेळोवेळी माहिती दिली जाते असे असताना काही जणांकडून माहिती विचारून या प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..‘कनिष्ठ अभियंता पदाची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही परीक्षा टीसीएसच्या केंद्रांवर घ्यावी, अशी उमेदवारांची मागणी आहे. पण जूनपर्यंत या केंद्रांवर तारखा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यानंतरच परीक्षा होईल. सेवक वर्ग विभागात जे लोक वारंवार चौकशीसाठी येत आहेत, त्यांचा हस्तक्षेप होऊ दिला जाणार नाही. ही परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडेल.’- विजयकुमार थोरात, उपायुक्त, सेवक वर्ग विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.