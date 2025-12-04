पुणे

International Divyang Day : रिक्षा व्यवसायाने जीवनाची गाडी रुळावर

भोर तालुक्यातील उत्रौली येथील कृष्णा शेटे यांनी आपल्या अपंगत्वावर मात करीत गेली २६ वर्षे पुण्यात रिक्षा व्यवसाय करीत आपल्या मुलांना उच्चशिक्षित केले आहे.
krishna shete

krishna shete

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- दीपक येडवे

उत्रौली - भोर तालुक्यातील उत्रौली येथील कृष्णा हरिभाऊ शेटे (वय ५४) यांनी आपल्या अपंगत्वावर मात करीत गेली २६ वर्षे पुण्यात रिक्षा व्यवसाय करीत आपल्या मुलांना उच्चशिक्षित केले आहे.

कृष्णा शेटे यांना पोलिओमुळे जन्मजात अपंगत्व आले. त्यात घरची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची होती.

Loading content, please wait...
bhor
Business
Life
driver
Rickshaw
motivational story
disability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com