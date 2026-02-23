Someshwarnagar News : वाणेवाडीच्या अजयची आंतरराष्ट्रीय कामगिरी; ऑस्ट्रेलियातील ‘पॅरा स्वीमिंग वर्ल्ड सिरिज’मध्ये पटकावले रौप्य पदक

सोमेश्वरनगर - वाणेवाडी (ता. बाारमती) येथील अजय हिंदुराव भोसले या दिव्यांग जलतरणपटूने राष्ट्रीय सुवर्णपदकांच्या हॅट्ट्रिकनंतर आणखी प्रगती करत आता आंतरराष्ट्रीय पदकावरही नाव कोरले आहे. भारताच्या पथकातून खेळताना ऑस्ट्रेलिया येथे झालेल्या ‘पॅरा स्वीमिंग वर्ल्ड सिरीज’ स्पर्धेत ४ बाय १०० मीटर फ्रीस्टाइल मिश्र रिले प्रकारात रौप्य पदक पटकावले. या यशाने त्याचा आशियाई स्पर्धेच्या दिशेचा प्रवास सुकर होणार आहे..आंतरराष्ट्रीय पॅराऑलंपिक संघटनेच्या वतीने ऑस्ट्रेलियामधील क्विन्सलँड येथे ‘पॅरास्विमिंग वर्ल्ड सिरीज’ या स्पर्धा पार पडल्या. भारताच्या वतीने देशभरातील नामांकित ३२ दिव्यांग जलतरणपटूंचे पथकाने या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता.सतरा देशांच्या जलतरणपटूंमध्ये झालेल्या चुरशीच्या स्पर्धेत अजयने S-१० विभागात मिश्र रिले ४ बाय १०० मीटर फ्रीस्टाइल प्रकारात आपल्या तीन साथीदारांसमवेत दुसरा क्रमांक मिळवला. याशिवाय त्याने ५० व १०० मिटर फ्रीस्टाइल तसेच २०० आयएम (वैयक्तिक एकात्मिक पोहणे) या प्रकारातही समाधानकारक कामगिरी नोंदविली आहे..अजय याने नोव्हेंबरमध्ये हैदराबाद येथे पॅराऑलम्पिक समितीच्या वतीने पार पडलेल्या २५व्या ‘नॅशनल पॅरा स्वीमिंग चॅंपियनशीप-२०२५’ स्पर्धेत २०० आयएम स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते. याशिवाय ५० व १०० मीटर फ्रीस्टाइल आणि ४ बाय १०० मीटर रिलेमध्ये रौप्यपदक मिळविले होते..गोव्यातील २४व्या राष्ट्रीय स्पर्धेत त्याने २०० आयएम, ५० मीटर व १०० मीटर फ्रीस्टाइल या तिन्ही स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक पटकावले होते. तसेच, २३व्या राष्ट्रीय स्पर्धेतही १०० मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये सुवर्णपदक पटकावले होते. त्यामुळे त्याची ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या पथकात निवड झाली होती. आता तिथे पदक प्राप्त केल्याने आशियाई स्पर्धेचे तिकीट मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.मात्र, त्यासाठी त्याला दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशात जाऊन आणखी सराव करावा लागणार आहे. जगन्नाथ लकडे, रेश्मा पुणेकर यांच्यानंतर देशासाठी आंतरराष्ट्रीय पदक मिळविलेला तो तालुक्याच्या पश्चिम भागातील तिसरा खेळाडू ठरला आहे..अपघातानंतरचा प्रेरणादायी प्रवासअकरा वर्षांपूर्वी अजय याच्या दुचाकीस अपघात झाल्याने नडगीपासून खालचा एक पाय गमवावा लागला होता. अपघातानंतर मोकळ्या वेळेत टीव्हीवर जलतरण स्पर्धा पाहून अजयला प्रेरणा मिळाली होती. कालव्यात, विहिरीत पोहून सराव करत होता.त्याला पुण्याच्या डेक्कन जिमखाना टिळक क्लबमध्ये स्वोजस गोडसे आणि शौर्य करंदीकर यांनी पैलू पाडले आणि तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकला. अजय याचे सहकारी शशिकांत जेधे यांनी, तो अत्यंत सामान्य कुटुंबातील असून, ऑलिम्पिकपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला मोठ्या मदतीची गरज असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.