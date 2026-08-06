आंतरराष्ट्रीय गणित स्पर्धेत एमएमसी इंडियाचे यश

पुणे, ता. ६ : बल्गेरियातील ब्लागोएव्हग्राड येथे नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय गणित स्पर्धेत (आयएमसी) एमएमसी इंडिया संघाने उल्लेखनीय यश मिळवले. जगातील ८० विद्यापीठांच्या ४४७ पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. भास्कराचार्य प्रतिष्ठान, पुणे आयोजित माधव गणित स्पर्धेतून निवड झालेल्या भारतीय संघातील भव्य तिवारी (आयआयटी मुंबई) यांनी ग्रँड प्रथम पारितोषिक, शौनक कार (आयएसआय कोलकाता) आणि पार्थ वर्तक (आयआयटी मुंबई) यांनी प्रथम पारितोषिक, तर निरव भट्टड (आयआयटी मुंबई) यांनी द्वितीय पारितोषिक मिळविले. संघाचे नेतृत्व डॉ. विनयकुमार आचार्य, डॉ. उदयन प्रजापती यांनी केले. देशभरातील सुमारे तीन हजार विद्यार्थ्यांमधून अंतिम संघाची निवड केली होती. राष्ट्रीय उच्च गणित मंडळ (डीएई, भारत सरकार) यांच्या आर्थिक साह्यामुळे भारतीय संघाचा सहभाग शक्य झाला. भास्कराचार्य प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रा. शशिकांत कात्रे, माधव गणित स्पर्धेचे मुख्य समन्वयक प्रा. विनायक सोलापूरकर आणि उपमुख्य समन्वयक डॉ. गीतांजली फाटक यांनी मार्गदर्शन केले.
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