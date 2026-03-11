पुणे
आंतरभारती बालग्राममध्ये महिला दिन उत्साहात
लोणावळा, ता. ११ : इंडिया स्पॉन्सरशिप कमिटी संचलित लोणावळा येथील आंतरभारती बालग्राममध्ये जागतिक महिला दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी मराठी चित्रपट व मालिकांमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री अनिता दाते-केळकर प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या.
बालग्राममधील सदन माता, शिक्षकवृंद तसेच महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विविध स्पर्धा व उपक्रम घेण्यात आले. यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या स्पर्धकांना बक्षिसे देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी बालकल्याण अधिकारी दिव्या देशमुख, प्राथमिक विभागाच्या प्रमुख राधिका कदम, वैद्यकीय प्रतिनिधी पौर्णिमा नाणेकर, सारथी समन्वयक शीतल जोशी तसेच समुपदेशक अस्मिता करपे यांचीही उपस्थिती होती. संस्थेच्या कार्यकारी संचालिका मेधा ओक आणि मनुष्यबळ विभाग प्रमुख संतोष चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रम पार पडला.
