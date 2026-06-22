पुणे

आंतरराष्ट्रीय योग दिन

आंतरराष्ट्रीय योग दिन
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धनकवडी, ता. २२ : भारती विद्यापीठाचे महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा करण्यात आला.
योगतज्ज्ञ डॉ. अमोल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित या कार्यक्रमात अध्यापक, शिक्षकेतर व सहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. प्राचार्य डॉ. प्रदीप जाधव यांनी दैनंदिन जीवनातील योगाचे महत्त्व विशद केले. यावेळी उपप्राचार्या डॉ. सुवर्णा चोरगे उपस्थिती होत्या. कार्यक्रमाचे संयोजन शारीरिक शिक्षण संचालक डॉ. गौरी पाटील यांनी केले. कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व सहभागी सदस्यांनी दैनंदिन जीवनात योगाचा नियमित अंगीकार करण्याची तसेच निरोगी जीवनशैलीचा प्रसार करण्याची सामूहिक प्रतिज्ञा केली.

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