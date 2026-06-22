पुणे

भिगवणमध्ये योग शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद

भिगवणमध्ये योग शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद
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भिगवण, ता. २२ : येथील दुर्गामाता मंदिरामध्ये भिगवण शहर भाजपच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त योग व प्राणायामाच्या एक दिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिरास भिगवण व परिसरातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित योग शिबिराचे उद्‍घाटन योग प्रशिक्षक डॉ. पद्मजा खरड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्या मेघना बंडगर, पंचायत समिती सदस्या हेमा माडगे, भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मारुती वणवे, बाळासाहेब पानसरे, दिनेश मारणे आदी उपस्थित होते. यावेळी डॉ. खरड यांनी उपस्थितांना योग व प्राणायामाचे धडे दिले. शिबिरामध्ये परिसरातील शालेय विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

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