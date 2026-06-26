पुणे

योगसाधकांचा सामूहिक योगाभ्यास

योगसाधकांचा सामूहिक योगाभ्यास
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धनकवडी, ता. २६ : जनसेवा फाउंडेशन, भारतीय योग संस्थान, सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग, एकता योगा ट्रस्ट व विविध संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने कात्रज येथील राधाकृष्ण गार्डनमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. डॉ. विनोद शहा व मीना शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित कार्यक्रमात हजारो योगसाधकांनी सामूहिक योगाभ्यास केला. योगाचार्य मनोज पटवर्धन यांनी ‘योगा फॉर एजिंग-निरोगी जीवनाचा महामंत्र’ या विषयावर मार्गदर्शन केले, तर बी. के. सरितादीदी यांनी ध्यानाचे महत्त्व विशद केले. यावेळी विजय पानवलकर लिखित ‘निरामय योग जीवन’ या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. आमदार भीमराव तापकीर, नगरसेविका वर्षा तापकीर, तानाजी मांगडे, प्रतिभा चोरगे, अश्विनी भागवत आदी उपस्थित होते.

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