पुणे

Pune: समर्थ संकुलामध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा

International Yoga Day Celebrated at Samarth Educational Campus: बेल्हे येथील समर्थ शैक्षणिक संकुलात आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. ५०० विद्यार्थी आणि ५५ शिक्षकांनी योग प्रात्यक्षिकांद्वारे निरोगी जीवनाचा संदेश दिला.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बेल्हे: बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहपूर्ण, शिस्तबद्ध आणि प्रेरणादायी वातावरणात साजरा करण्यात आला. बेल्हे येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित उपक्रमात, संकुलातील सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांसह ५५ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी भल्या सकाळी प्रसन्न वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर उत्साह जाणवत होता.

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