Pune: समर्थ संकुलामध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा

बेल्हे: बेल्हे (ता. जुन्नर) येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहपूर्ण, शिस्तबद्ध आणि प्रेरणादायी वातावरणात साजरा करण्यात आला. बेल्हे येथे समर्थ शैक्षणिक संकुलात आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त आयोजित उपक्रमात, संकुलातील सुमारे ५०० विद्यार्थ्यांसह ५५ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी भल्या सकाळी प्रसन्न वातावरणात विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर उत्साह जाणवत होता..कार्यक्रमाचे आयोजन समर्थ कॅम्पसचे क्रीडा संचालक हरिश्चंद्र नरसुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. तसेच सुपरवायझर सखाराम मातेले यांनी कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन केले होते.योगदिनानिमित्त क्रीडा शिक्षक विनायक वऱ्हाडी व सुरेश काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी विविध योगप्रकारांचे प्रात्यक्षिक सादर केले..यावेळी योग ही केवळ व्यायामपद्धती नसून निरोगी आणि संतुलित जीवन जगण्याची जीवनशैली असल्याचे समर्थ गुरुकुल विद्यालयाचे प्राचार्य सतीश कुऱ्हे यांनी सांगितले. यावेळी कार्यक्रमास कॅम्पस डायरेक्टर राजीव सावंत यांची विशेष उपस्थिती लाभली..Omraje Nimbalkar: "भोवताली दाटला अंधार..."; राजकीय निर्णयाआधी ओमराजे निंबाळकरांची भावूक पोस्ट.त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागाचे कौतुक करत योगाच्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती व आरोग्यदायी जीवनमूल्ये जपण्याचे आवाहन केले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव शेळके, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर शेळके, सचिव विवेक शेळके, विश्वस्त वल्लभ शेळके, माजी जिल्हा परिषद सदस्या स्नेहल शेळके, कॅम्पस डायरेक्टर प्रा. राजीव सावंत, प्रशासकीय अधिकारी प्रा. प्रदीप गाडेकर आदींनी विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.