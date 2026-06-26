पुणे

इंदापुरात ‘पतंजली’ तर्फे योग दिनाचे कार्यक्रम

इंदापुरात ‘पतंजली’ तर्फे योग दिनाचे कार्यक्रम
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इंदापूर, ता. २६ : आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त पतंजली योग समितीच्या वतीने इंदापूर तालुक्यात ८३ ठिकाणी आयोजित शिबिरांमध्ये ८३ हजार ५९८ विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. जनसहभागातून तालुक्यात योग दिन साजरा करण्यात आला.
पतंजली योग समितीचे तहसील प्रभारी दत्तात्रेय अनपट यांच्या मार्गदर्शनाखाली २२ वर्षांपासून तालुक्यात निःशुल्क योगसेवा सुरू आहे. यंदाच्या योग दिनानिमित्त तालुक्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने विविध ठिकाणी योगासने, प्राणायाम आणि ध्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. पतंजलीच्या योगशिक्षकांनी २६ हजार ५९८ नागरिकांना प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके देऊन योगाचे महत्त्व पटवून दिले.
या मोहिमेत इंदापूर शहरासह कालठण क्र. १, गलांडवाडी क्र. २, शिरसोडी आणि कळाशी येथील योगवर्गांनी सक्रिय सहभाग घेतला. उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी महिला पतंजली योग समिती, भारत स्वाभिमान, किसान सेवा समिती, युवा भारत आणि सोशल मीडिया विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

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