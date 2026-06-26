पुणे

नवीन मराठी शाळा योग दिन

नवीन मराठी शाळा योग दिन
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नवीन मराठी शाळेत योग दिन
सातारा, ता. २६ : येथील नवीन मराठी शाळेत आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला. मंगल साळुंखे यांनी योग दिनाविषयी माहिती दिली. योगामुळे शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक आरोग्य सुदृढ राहते, तसेच दैनंदिन जीवनात सकारात्मकता वाढते, असे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी व शिक्षकांनी विविध योगासने, प्राणायाम, तसेच ध्यानधारणा यांचा सराव केला. ताडासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन यांसह विविध योगप्रकारांचे प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले.
शालाप्रमुख तनुजा तिकोने यांनी मनोगत व्यक्त केले. योग ही भारतीय संस्कृतीची अमूल्य देणगी असून, निरोगी जीवनासाठी नियमित योगाभ्यास आवश्यक असल्याचे नमूद केले. या वेळी ज्येष्ठ शिक्षिका श्रीमती चव्हाण, क्रीडाप्रमुख मंगल साळुंखे, सारिका लामकाने आदी उपस्थित होते.

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सातारा ः आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त योगासनाचे धडे गिरविताना नवीन मराठी शाळेचे विद्यार्थी.

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Benefits of Yoga
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योगाचे फायदे
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योगध्यानाची पद्धत
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योग सत्रे शाळांमध्ये
नियमित योगाभ्यासाचे महत्त्व
योगासने आणि प्राणायाम