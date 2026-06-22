पुणे

गुरुगोविंद स्कूलमध्ये योग दिन कार्यक्रम

गुरुगोविंद स्कूलमध्ये योग दिन कार्यक्रम
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पिंपळे गुरव, ता. २२ ः छत्रपती शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ, सांगवी संचलित श्रीमती सुंदरबाई भनसिंग सिंग हुजा गुरुगोविंद इंग्लिश स्कूलमध्ये आंतरराष्ट्रीय योग दिनानिमित्त कार्यक्रम झाला. मुख्याध्यापिका शोभा वरठी यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. सुमारे तीनशे ३०० विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त भाग घेतला. या वेळी रिंकू चाळेकर,पूजा ढमढेरे, स्नेहल खोंड, सुचित्रा भोसले, भावना पाटील, रेश्मा आव्हाड, जानवी ठाकर, कविता नायडू, शीतल गरसुंड, छाया शितोळे, सायली जगताप, अर्चना औंधकर, चेतना इंगळे, लक्ष्मी शिंदे आदी उपस्थित होते. सुरेखा ढोणे यांनी प्रास्ताविक केले.
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