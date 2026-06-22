पुणे

सन्मती बाल निकेतनमध्ये योग दिन

सन्मती बाल निकेतनमध्ये योग दिन
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पुणे, ता. २२ : सप्तसिंधू महिला आधार बालसंगोपन व शिक्षण संस्था संचलित सन्मती बाल निकेतन आणि तीर्थरूप शैक्षणिक वसतिगृहात मंगलम योग यांच्या सहकार्याने आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्यात आला. उपक्रमात विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. योग प्रशिक्षक विक्रम सिंह तोमर यांनी विविध योगासने, प्राणायाम, ध्यान, ओंकार साधना तसेच हास्ययोगाचे प्रशिक्षण दिले. विद्यार्थ्यांनीही योगाच्या विविध प्रकारांचे प्रात्यक्षिक सादर केले. या वेळी डॉ. संजय नाईक आणि डॉ. पीयूष नाईक यांनीही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. प्रास्ताविक महेश कोटुळे यांनी केले. सूत्रसंचालन दिनेश शेटे यांनी केले. स्वाती डाके यांनी परिचय करून दिला, तर सरस्वती शिंदे यांनी आभार मानले.

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