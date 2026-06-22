पुणे

योगा

योगा
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जिल्ह्यात विविध ठिकाणी योगदिन उत्साहात

विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक, विविध मान्यवरांचा उत्स्फूर्त सहभाग

सातारा, ता. २२ ः काल २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिन जिल्ह्यात विविध ठिकाणी उत्साहात झाला. शाळा, महाविद्यालये शासकीय कार्यालयांसह आयोजित शिबिरांमध्ये योगाचे महत्त्व विषद करण्यात आले. प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनीही सहभाग नोंदवला.
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