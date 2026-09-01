पुणे

Wagholi Crime : दागिने चोरी करणारी आंतरराज्यीय महिला टोळी जेरबंद; मध्यप्रदेश मधील सहा महिलांचा समावेश

बाजार पेठेतील गर्दीचा फायदा घेऊन दागिने व रोकड चोरणाऱ्या आंतरराज्यीय महिलांची टोळी लक्ष्मीनगर पोलिसांनी केली जेरबंद.
Interstate Womens Gang Involved in Jewellery Theft Arrested

Interstate Womens Gang Involved in Jewellery Theft Arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाघोली - बाजार पेठेतील गर्दीचा फायदा घेऊन दागिने व रोकड चोरणाऱ्या आंतरराज्यीय महिलांची टोळी लक्ष्मीनगर पोलिसांनी जेरबंद केली. यामध्ये मध्यप्रदेश मधील सहा महिलांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून सात लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले. या सर्व महिला मजूर आहेत.

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