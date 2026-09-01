Wagholi Crime : दागिने चोरी करणारी आंतरराज्यीय महिला टोळी जेरबंद; मध्यप्रदेश मधील सहा महिलांचा समावेश

वाघोली - बाजार पेठेतील गर्दीचा फायदा घेऊन दागिने व रोकड चोरणाऱ्या आंतरराज्यीय महिलांची टोळी लक्ष्मीनगर पोलिसांनी जेरबंद केली. यामध्ये मध्यप्रदेश मधील सहा महिलांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून सात लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने हस्तगत करण्यात आले. या सर्व महिला मजूर आहेत..निशा शंतनू सिसोदिया (वय-३० वर्षे, रा. आळंदी देवाची, ता. खेड, जि. पुणे, मुळ पत्ता कडिया गाव, थाना बोडा, तहसिल पचौर, जि. राजगड, भोपाळ, मध्यप्रदेश), प्रिया वाईफ ऑप आसिक सिसोदिया (वय-वर्षे, रा. कडिया गाव, थाना बोडा, तहसिल पचौर, जि. राजगड, भोपाळ, मध्यप्रदेश), पुनम प्रदिप सिसोदिया (वय-२७ वर्षे, रा. पत्ता कडिया गाव, थाना बोडा, तहसिल पचौर, जि. राजगड, भोपाळ, मध्यप्रदेश), वर्षा कमल सिसोदिया (वय-३५ वर्षे, रा. गुलखेडी, थाना बोडा, तहसिल पचौर, जि. राजगड, भोपाळ, मध्यप्रदेश), आसना रघुवीर सिसोदिया (वय-३२ वर्षे, गुलखेडी, थाना बोडा, तहसिल पचौर, जि. राजगड, भोपाळ, मध्यप्रदेश), सोनिका निरोत्तम सिसोदिया (वय-३७ वर्षे, रा. धंदा कपडे विक्री, रा. जाटखेडी, गुलखेडी, थाना बोडा, तहसिल पचौर, जि. राजगड, भोपाळ, मध्यप्रदेश) अशी महिलांची नावे आहेत..लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तपास पथक चोरी करणाऱ्या महिलांचा शोध घेत होते. तपास पथकाचे सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय लिगाडे व निखिल पवार तसेच पोलीस अंमलदार सुरज ओंबासे, किरण भागीत, अतुल जाधव यांनी घटनास्थळावरील तसेच पुणे शहर तसेच पिंपरी चिंचवड भागातील आरोपी येत जात असलेल्या मार्गावरील ५० किलोमीटर अंतरावरील १५० पेक्षा जास्त सीसीटीव्ही कॅमेराच्या फुटेज पाहणी करून आरोपी बाबत माहिती मिळविली..या महिला संगमवाडी येथील पार्किंग नंबर तीन मधून मध्यप्रदेश येथे पळून जाण्याच्या तयारीत असताना त्यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम व १० मोबाईल फोन असे मिळून ७,००,०००/- रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. सहा पोलिस ठाण्यातील चोरीचे गुन्हे उघडकीस आले आहेत. त्यांनी उत्तरप्रदेश, हरियाना, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यात ठिकठिकाणी चोरी केल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली. लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रविंद्र कदम, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) निळकंठ जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास पथकाने ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.