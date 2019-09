'बसप'च्या सोमवारपासून इच्छुकांच्या मुलाखती 

पुणे : विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाकडून इच्छुक असलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती बहुजन समाज पक्षाच्या वतीने 16 सप्टेंबरपासून घेण्यात येणार आहेत.



मुंबई येथील चेंबूर येथे असलेल्या पक्षाच्या कार्यलयात मुलाखती होणार आहेत. पक्षाचे केंद्रीय महासचिव व राज्याचे प्रभारी आमदार रामाचल राजभर आणि खासदार डॉ. अशोक सिद्धार्थ हे मुलाखती घेणार आहेत, असे पक्षाचे पश्‍चिम महाराष्ट्राचे प्रभारी सुदीप गायकवाड यांनी कळविले आहे.

