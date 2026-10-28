पुणे

Pune News : टीका करण्यापेक्षा आत्मचिंतन करा; जयंत पाटील यांना भाजपचे प्रत्युत्तर

पुणे पदवीधर निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख यांनी भाजपच्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव यांचा पराभव केला.
rajesh pande and jayant patil

rajesh pande and jayant patil

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे पदवीधर मतदारसंघात आमचा निसटता पराभव झाला आहे. पण देशातील विविध राज्यांत झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरुणांनी काँग्रेस व समविचारी पक्षांना नाकारले आहे. त्यामुळे भाजपच्या धोरणांवर टीका करण्याऐवजी जयंत पाटील यांनी आत्मचिंतन करावे, अशी टीका भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांनी केली.

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Rajesh Pandey
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