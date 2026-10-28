Pune News : टीका करण्यापेक्षा आत्मचिंतन करा; जयंत पाटील यांना भाजपचे प्रत्युत्तर

पुणे - पुणे पदवीधर मतदारसंघात आमचा निसटता पराभव झाला आहे. पण देशातील विविध राज्यांत झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत तरुणांनी काँग्रेस व समविचारी पक्षांना नाकारले आहे. त्यामुळे भाजपच्या धोरणांवर टीका करण्याऐवजी जयंत पाटील यांनी आत्मचिंतन करावे, अशी टीका भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांनी केली. .पुणे पदवीधर निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार हर्षदा देशमुख यांनी भाजपच्या उमेदवार डॉ. स्मिता जाधव यांचा पराभव केला. त्यावर राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी बेरोजगारी, महागाई, स्पर्धा परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागला. हा निकाल राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधातील कौल आहे, अशी टीका केली. त्यास राजेश पांडे यांनी उत्तर दिले..पांडे म्हणाले, ‘पुणे शिक्षक मतदारसंघाची जागा गेल्या २० वर्षांपासून भाजपकडे नव्हती. ही जागा आम्ही यावर्षी आठ हजारपेक्षा जास्त मताधिक्याने जिंकलो आहोत. २०२० च्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत भाजपचा ४८ हजार मतांनी पराभव झाला होता. यावेळी आमचा निसटता पराभव झाला आहे, याची आम्हाला खंत आहे. पण जयंत पाटील यांनी भाजपच्या धोरणांवर टीका करण्याची गरज नाही. देशभरात झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसचा पराभव झाला आहे. त्यामुळे तरुणांचा कौल कोणाच्या बाजूने आहे हे यावरून स्पष्ट झाले आहे. भाजपवर टीका करण्यापेक्षा या निकालावर आत्मचिंतन करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.