गुंतवणूकदारांना १५ कोटींचा गंडा

पुणे, ता. ३० : गुंतवणूकदारांना जादा परताव्याचे आमिष दाखवून १४ कोटी ७१ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ‘बोट ब्रो’ आणि ‘माइन क्रिप्टो’सह विविध बनावट कंपन्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून हा प्रकार सुरू होता. याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात दुबईस्थित मुख्य सूत्रधारासह २३ हून अधिक जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत प्रतीक भोसले (वय २५, रा. शेटफळ गढे, ता. इंदापूर) यांनी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. मुख्य संशयित आरोपी लवीश चौधरी ऊर्फ नवाब अली (रा. अलबरशा, दुबई, मूळ रा. मुझफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश) याच्यासह पुणे आणि साताऱ्यातील विविध कंपन्यांच्या संचालकांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. हा प्रकार ११ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत घडला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी पुणे रेल्वे स्थानकासमोरील हॉटेल आणि बाणेरमधील ऑर्किड हॉटेल परिसरात गुंतवणूकदारांच्या बैठका घेतल्या. आरोपींनी फिर्यादी प्रतीक आणि त्यांच्या आई-वडिलांना ‘बोट ब्रो’ कंपनीत गुंतवणूक केल्यास अल्पावधीत भरघोस नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांचे २२ लाख ७० हजार रुपये गुंतवून घेतले. याशिवाय, इतर २१ गुंतवणूकदारांनाही कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले.
आरोपींनी ही रक्कम त्यांच्या शेल कंपन्यांच्या बँक खात्यांवर ‘आरटीजीएस’, ‘एनईएफटी’, रोख रक्कम आणि ‘यूएसडीटी’ क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून जमा करून घेतली. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही गुंतवणूकदारांना परतावा न देता १४ कोटी ७१ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणात आणखी गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली.
आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास
गुन्ह्याची व्याप्ती लक्षात घेता, या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांनी पोलिस आयुक्त कार्यालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेत संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त विवेक मासाळ यांनी केले आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिनेशकुमार पाटील करीत आहेत.
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