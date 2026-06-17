Pune News : ओला-सुका कचऱ्यासाठी स्वतंत्र निविदा काढा; राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांचे आदेश

पुणे - महापालिकेने ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची संयुक्त निविदा काढून ठरावीक ठेकेदाराला फायदा होईल अशी सोय केलेली असताना त्यास आज नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी फटकारले. या दोन्ही कचरा प्रकल्पांची प्रक्रिया, तंत्रज्ञान भिन्न आहे, संयुक्तपणे प्रकल्प चालल्यास पूर्णक्षमतेने काम होणार नाही. त्यामुळे या ओला आणि सुक्या कचऱ्याच्या स्वतंत्र निविदा काढाव्यात असे आदेश मिसाळ यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे या निविदेसाठी राजकीय दबाव टाकणाऱ्यांंना दणका बसला आहे. .महापालिकेत बुधवारी झालेल्या पावसाळापूर्व कामांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. बैठकीस विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, महापौर मंजुषा नागपुरे, विविध आमदार, लोकप्रतिनिधी, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..महापालिकेने ३०० टन ओला कचरा आणि २०० टन सुका कचरा यासाठी स्वतंत्र निविदा न काढता संयुक्त निविदा काढल्या आहेत. यातील नियम व अटी ठरावीक ठेकेदारांसाठीच फायदेशीर असल्याने यात रिंग होणार आहे. याबाबतचे वृत्त आज ‘सकाळ’ने प्रकाशित केले होते. मिसाळ यांनी आज महापालिकेत घेतलेल्या बैठकीत या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. ओल्या आणि सुक्या कचऱ्यावरील प्रक्रिया पूर्णपणे वेगवेगळी आहे..त्यामुळे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपन्यांना संधी मिळावी आणि सेवा गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी यासाठी स्वतंत्र निविदा काढणे आवश्यक आहे. उरुळी येथे मोठ्या क्षमतेचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याऐवजी शहराच्या विविध भागांत विकेंद्रित प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. अशा प्रकल्पांमुळे कचरा वाहतुकीचा खर्च कमी होईल, पर्यावरणावरील ताण घटेल आणि स्थानिक स्तरावर कचरा प्रक्रिया करणे सुलभ होईल असे बैठकीत सांगितले. त्यावर प्रशासनातर्फे खुलासा केला जात असताना तो असमाधानकारक असल्याने तो अमान्य केला..बैठकीत चर्चेतील मुद्दे -- सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून पावसाळापूर्व कामे पुढील १५ दिवसांत पूर्ण करावीत.- नाला सफाईची कामे वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करावीत.- राडारोडा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.- पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय तत्काळ राबवावेत.- शहरातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यावर भर द्यावा.- विकेंद्रित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.