Iran Israel War : कांदा, केळी उत्पादकांना युद्धाची झळ; निर्यात ठप्प झाल्याने बाजारभाव घसरले; शेतकऱ्यांना चिंता

अमेरिका, इस्राईल विरुद्ध इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाची झळ जिल्ह्यातील कांदा, केळी व खरबूज उत्पादक शेतकऱ्यांना बसली आहे.
यवत/चाकण - अमेरिका, इस्राईल विरुद्ध इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाची झळ जिल्ह्यातील कांदा, केळी व खरबूज उत्पादक शेतकऱ्यांना बसली आहे. युद्धामुळे निर्यात ठप्प झाल्यामुळे बाजारभाव कमालीचे घसरले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील उत्पादकांची चिंता वाढली आहे. कांदा उत्पादकांसह निर्यातदारही अस्वस्थ झाले आहे.

