लोखंडी पत्रे चोरणारा जेरबंद

पावणे चार लाखांचा मुद्देमाल जप्त

अहिल्यानगर, ता. १८ ः शेड बांधकामासाठी आणून ठेवलेले लोखंडी पत्रे चोरी करणाऱ्या आरोपीला कोतवाली पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने शिताफीने अटक केली आहे. त्याच्याकडून चोरीस गेलेले लोखंडी पत्रे तसेच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेले वाहन असा एकूण तीन लाख ७६ हजार ६०० रूपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. कोतवाली पोलिस ठाण्यात १२ मे रोजी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिस निरीक्षक गायकवाड संभाजी यांना माहिती मिळाली की, सदर गुन्ह्यातील संशयित आरोपी हा केडगाव वेशीजवळ येणार आहे. या माहितीच्या आधारे गुन्हे शोध पथकाने तत्काळ सापळा रचून संशयितास ताब्यात घेतले. चौकशीत संशयिताने आपले नाव संभाजी जॉन कांबळे (वय ३९, रा. दुधसागर सोसायटी, केडगाव) असे सांगितले. त्याला विश्वासात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने चोरीची कबुली दिली. त्याने २६ हजार ६०० रूपये किमतीचे १४ लोखंडी पत्रे चोरी केल्याचे मान्य केले. चोरीसाठी स्वतः मालकीचा टेम्पो वापरल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी त्याच्याकडून टेम्पो व लोखंडी पत्रे असा मुद्देमाल जप्त केला आहे. उपनिरीक्षक प्रवीण पाटील यांच्यासह पोलिस अंमलदार बाळकृष्ण दौंड, विनोद बोरगे, राहुल शिंदे, साबीर शेख, विशाल दळवी, विजय ठोंबरे, शरद वाघ आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली.

