Pune Hording : पुण्यात आणखी ४२०० होर्डिंगचा घाट; ठेकेदाराला ७०% नफा, शहर विद्रूप होण्याची भीती

पुणे : पुणे शहरात आधीच ३ हजार ३५ अधिकृत होर्डिंग आहेत. त्यात आणखी तब्बल ४ हजार २०० होर्डिंगची भर पडणार आहे. त्यासाठीची निविदा ठराविक कंपनीला मिळावी यासाठी राजकीय पुढाऱ्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. एकीकडे शहर सुंदर करायच्या बाता केल्या जात असताना दुसरीकडे सर्वच रस्ते, चौक महापालिका होर्डिंगने व्यापून टाकण्याच्या तयारीत आहे. त्यातून अवघे ५० कोटी रुपये उत्पन्न वर्षाला मिळणार असताना या होर्डिंग धोरणाचा अट्टहास कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .पुणे शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर, प्रत्येक चौकात महाकाय होर्डिंग उभे आहेत. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या नियमावलीनुसार हे होर्डिंग उभारणे आवश्यक असताना व्यावसायिक मनमानी पद्धतीने होर्डिंग उभे करतात. त्यात सुरक्षेकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. असे असताना आकाशचिन्ह विभागाचे उपायुक्तांसह, परिमंडळाचे पाच उपायुक्त, १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्त आणि परवाना निरीक्षक यांना त्यावर नियंत्रण ठेवताना नाकी नऊ येत आहे. शहरात सध्या सुमारे दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग उभे आहेत. त्यावर महापालिका प्रशासन कारवाई करत नाही आणि शुल्क ही घेत नसल्याने महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचे उत्पन्न बुडत आहे. पण त्याकडे अधिकारी, महापालिकेचे पदाधिकारी साफ दुर्लक्ष करत आहेत. त्यात २०२१-२२ पासून आकाश चिन्ह विभागाला होर्डिंगच्या ४०४ कोटी रुपयांच्या शुल्काचा हिशोब लागलेला नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षकांनी त्यावर ताशेरे ओढूनही त्याचे उत्तर आकाशचिन्ह विभागाने दिलेले नाही. असे असताना महापालिकेच्या रस्त्यांवर होर्डिंग उभारण्याचा प्रस्ताव समोर आलेला आहे..या धोरणानुसार संपूर्ण शहरात २ लाख ७१ हजार ५२ चौरस फूट इतके जाहिरातीचे क्षेत्र तयार होणार आहे. ठेकेदाराला त्याच्या मर्जीप्रमाणे कोठेही होर्डिंग व अन्य जाहिराती लावता येणार आहेत. त्यामुळे जाहिरात फलकांची संख्या प्रचंड वाढून शहराचे बकालीकरण होणार आहे. पादचारी पुलावर २ हजार जाहिरात फलक, होर्डिंग ६००, उड्डाणपुलावर ५००, भुयारी मार्गात ५००, सार्वजनिक स्वच्छातागृहांवर ५००, विद्युत खांब २४, चौकांमध्ये १०० जाहिरात फलक लावले जाणार आहेत..प्रशासक काळातही पाठपुरावाहे होर्डिंगचे धोरण महापालिकेत मंजूर करण्यासाठी प्रशासक काळापासून ठरावीक नगरसेवक पाठपुरावा करत होते. त्याबाबत कलामीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. आता महापालिकेत नगरसेवक निवडून आल्यानंतर हा प्रस्ताव लवकर मंजूर करावा यसाठी धडपड सुरू आहे. यात संबंधित ठेकेदाराला ७० टक्के नफा तर महापालिकेला केवळ ३० टक्के नफा दिला जाणार आहे. पण यात पारदर्शकता असली पाहिजे यासाठी अतिरिक्त आयुक्त प्राजीत नायर यांनी जीएसटीवरून नफा किती हे निश्चित केले जावे अशी सूचना केली होती. मात्र, त्यावरून स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी नायर यांना तुम्हाला स्थायी समितीच्या बैठकीत बघून घेतो अशी धमकी दिली. स्थायी समिती अध्यक्षांनी एवढी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याने या प्रस्तावाच्या गूढतेबाबत चर्चा रंगली आहे..'' शहरात सध्या ३ हजार ३५ अधिकृत होर्डिंग आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी जागा उपलब्ध आहे. ही निविदा ही २० वर्षांसाठीची असून, त्यातून वर्षाला सुमारे ५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळू शकेल. ते जीएसटीवर घ्यावे की नाही हा मुद्दा अनिर्णीत आहे.''- प्राजीत नायर, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.''शहरात आधीच ३ हजार होर्डिंग असून, त्यांची थकबाकी वसूल करता येत नाही, अनधिकृत होर्डिंगवर नियंत्रण नाही. त्यात परत ४ हजार होर्डिंगची भर पाडल्यास संपूर्ण विद्रूप होणार आहे. त्यापेक्षा जे होर्डिंग खासगी जागेत आहेत त्यांची वसुली व्यवस्थित केल्यास उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढेल.''- अविनाश खंडारे, नागरिक.