Pune Property Tax News: ज्येष्ठांना मिळकतकरात ३० टक्के सवलतीचा संदेश दिशाभूल करणारा; महापालिका

पुणे : ज्येष्ठ नागरिकांना मालमत्ता करामध्ये ३० टक्के सवलत मिळत असल्याचा समाजामध्यमांवर फिरणारा संदेश खोटा व दिशाभूल करणारा आहे. नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे..मागील काही दिवसांपासून समाजामध्यमांवर ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या निवासी मालमत्तांवर ३० टक्के सवलत मिळत असल्याचा संदेश प्रसारित होत आहे. संबंधित संदेशात नमूद केलेली माहिती चुकीची असून ती कोणत्याही शासन निर्णयावर आधारीत नाही. .तसेच राज्यातील कोणत्याही महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये अशा प्रकारची ३० टक्के सरसकट सवलत देण्याबाबत कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही. त्याबाबत राज्य स्तरावर देखील कोणतीही योजना अस्तित्वात नाही. मालमत्ता किंवा मिळकत करासंबंधीची कोणतीही माहिती जाणून घेण्यासाठी महापालिकेच्या नजीकच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष संपर्क साधावा किंवा अधिकृत संकेतस्थळावरून माहिती घ्यावी. समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाचे उपायुक्त रवी पवार यांनी केले आहे.