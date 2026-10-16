इसबावीतील नगर भूमापनाचे प्रारूप नकाशे प्रसिद्ध
हरकतींसाठी २९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत; सक्षम अधिकाऱ्यांकडून होणार तपासणी
पंढरपूर, ता. १६ : केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या नकाशा पथदर्शी प्रकल्पामध्ये पंढरपूर नगरपरिषदेचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांतर्गत पंढरपूर नगरपरिषद हद्दीतील इसबावी येथील मिळकतींचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने नगर भूमापन करून नकाशे व संबंधित भूमी अभिलेख तयार करण्याचे काम करण्यात आले आहे.
या कामाच्या अनुषंगाने इसबावी येथील नगर भूमापनाचे प्रारूप नकाशे व प्रारूप चौकशी नोंदवही १४ ऑक्टोबर रोजी नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे मिळकतींच्या हद्दी, क्षेत्रफळ व संबंधित नोंदींची पडताळणी करण्याची संधी मिळकतधारकांना उपलब्ध झाली आहे. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप नकाशांमध्ये किंवा चौकशी नोंदवहीमध्ये मिळकतीच्या हद्दी, क्षेत्रफळ, नोंदी अथवा इतर बाबींबाबत काही हरकत किंवा दुरुस्ती असल्यास संबंधित मिळकतधारकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी हरकत २९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सादर करावी.
हरकती नगररचना विभाग, पंढरपूर नगरपरिषद, पंढरपूर तसेच उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, पंढरपूर यांचे कार्यालय येथे सादर करता येतील. मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकतींची संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार हरकतदारांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. संबंधित कागदपत्रे व अभिलेखांची पडताळणी केल्यानंतर नियमानुसार निर्णय घेऊन आवश्यक दुरुस्त्या करण्यात येतील. नकाशा प्रकल्पाचा उद्देश शहरी भागातील भूमी अभिलेखांचे आधुनिकीकरण करणे, जीआयएस आधारित अचूक नकाशे तयार करणे आणि शहरी नियोजनासाठी अद्ययावत माहिती उपलब्ध करून देणे हा असल्याचे भूमी अभिलेख उपाधीक्षक पूजा अवताडे यांनी सांगितले.
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