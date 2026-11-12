ISC & ICSE Exam : ‘आयएससी’ची परीक्षा ९ फेब्रुवारीपासून, तर आयसीएसईची १५ फेब्रुवारीपासून; ‘सीआयएससीई’तर्फे दहावी-बारावीचे वेळापत्रक जाहीर

पुणे - ‘कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स’तर्फे (सीआयएससीई) २०२७ मध्ये घेण्यात येणारी इयत्ता बारावीची (आयएससी) परीक्षा नऊ फेब्रुवारीपासून, तर इयत्ता दहावीची (आयसीएसई) परीक्षा १५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. देशातील आणि परदेशातील या दोन्ही परीक्षा मिळून एकूण तीन लाख ७९ हजार ९८० विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. यावर्षी दहावीच्या परीक्षेच्या वेळेत महत्त्वाचा बदल केला असून या परीक्षेची वेळ ४५ मिनिटे अलीकडे आणली आहे..‘सीआयएससीई’ने नुकतेच दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यानुसार बारावीची (आयएससी) परीक्षा नऊ फेब्रुवारी ते आठ एप्रिल या कालावधीत होईल. तर दहावीची परीक्षा १५ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत पार पडले. परीक्षेची प्रवेश पत्रे डिसेंबरच्या मध्यापासून विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली जातील. दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे विषयानुसार सविस्तर वेळापत्रक ‘https://cisce.org/’ या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहे..देश-विदेशातील तीन हजार १०६ शाळांमधील सुमारे दोन लाख ७० हजार विद्यार्थी दोन हजार ८३५ केंद्रांवर ७६ विषयांची दहावीची (आयसीएसई) परीक्षा देतील. तर, जवळपास एक हजार ६५१ शाळांमधील एक लाख १० हजार २५ विद्यार्थी बारावीची (आयएससी) परीक्षा देतील. देश-विदेशातील एकूण एक हजार ४७७ केंद्रांवर ही परीक्षा होणार आहे..दहावीच्या परीक्षेच्या वेळेत झाला बदलयंदा दहावीच्या परीक्षेची वेळ ४५ मिनिटे अलीकडे आणण्यात आली आहे. यापूर्वी सकाळी १० वाजून ४५ मिनिटांनी प्रश्नपत्रिका वाचनाची आणि सकाळी ११ वाजल्यापासून लेखनाची वेळ होती. मात्र, २०२७ च्या परीक्षेपासून विद्यार्थ्यांना सकाळी १० वाजता प्रश्नपत्रिका वाचनासाठी दिली जाईल, तर प्रत्यक्ष लेखनाला सकाळी १० वाजून १५ मिनिटांनी सुरुवात होईल. त्यामुळे परीक्षार्थींनी सकाळी नऊ वाजून ४५ मिनिटांपर्यंत परीक्षा केंद्रावर येणे बंधनकारक असणार आहे..क्षमता आधारित मूल्यांकनावर भरराष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील उद्दिष्टांनुसार, विद्यार्थ्यांची संकल्पनात्मक समज, चिकित्सक विचार आणि समस्या निराकरण क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग या क्षमता तपासण्यावर भर दिला जाणार आहे.‘परीक्षा प्रणालीची विश्वासार्हता ही प्रक्रियेतील निष्पक्षता आणि प्रशासकीय सचोटीवर अवलंबून असते. प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपले ज्ञान सिद्ध करण्याची समान आणि न्याय्य संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. केवळ परीक्षेपुरते मर्यादित न राहता विद्यार्थ्यांना २१ व्या शतकातील आव्हानांसाठी तयार करणे, हा क्षमता-आधारित मूल्यांकनाचा मुख्य उद्देश आहे.’- डॉ. जोसेफ इमॅन्युएल, मुख्य कार्यकारी आणि सचिव, सीआयएससीई.दहावी-बारावीच्या परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी :राज्ये : बारावी (आयएससी) : दहावी (आयसीएसई)उत्तर प्रदेश : ३४,७०२ : ५१,१६८पश्चिम बंगाल : ३०,२३५ : ४६,५२१उत्तराखंड : ५,६२९ : ----पंजाब : ५,४७९ : १९,३०८झारखंड : ५,३५६ : १७,२०१महाराष्ट्र : ४,६६० : ३१,०३५तमिळनाडू : ३,५७२ : ---केरळ : ३,४९१ : ---कर्नाटक : ३,०१० : ३३,४१७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.