कवठे शेतकरी उत्पादक कंपनीस इस्राईलच्या कृषी अधिकाऱ्यांची भेट
इस्राईलच्या कृषी अधिकाऱ्यांची कवठेस भेट
आधुनिक शेती पद्धतीची पाहणी; शेतकऱ्यांकडून घेतली माहिती
कवठे, ता. २५ : जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात प्रगत प्रयोगांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या कवठे गावातील कवठे कृषी क्रांती शेतकरी उत्पादक कंपनीला इस्राईल येथील कृषी विभागातील वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांनी भेट दिली. तेथील आधुनिक शेती पद्धतीची त्यांनी पाहणीही केली.
प्रगतशील शेतकरी अतुल डेरे यांनी राबविलेल्या गटशेती, ठिबक सिंचन, ऑटोमेशन आणि मिश्र पीक पद्धतीची प्रतिनिधींनी माहिती घेतली. उत्पादनवाढीसाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा केला जातो, याची प्रत्यक्ष शेतावर पाहणी केली.
या प्रतिनिधी मंडळात इस्राईल कृषी विभागाच्या प्रमुख ओरित गुतेन्मान, ऑर्बिया समूहातील वरिष्ठ अधिकारी माया पेरी, एलिट हेर्शको यांचा समावेश होता.
यावेळी कंपनीने हळद पिकावरील प्रक्रिया उद्योगाची माहिती देत मूल्यवर्धनाचे उपक्रम सादर केले. कृष्णाई शेती उद्योग येथे केळी, पपई, आले, टरबूज आदी पिकांची लागवड व व्यवस्थापनाबाबत माहिती दिली.
भेटीदरम्यान नेटाफिम कंपनीचे संचालक अमित करंदीकर, राजकुमार माळी, तुषार कारंडे, देवेंद्र कस्तुरे, केदार मुळे, अतुल हिंगमिरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी कंपनीचे संचालक मधुकर डेरे, अतुल डेरे, वाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक राहुल डेरे, प्रवीण पोळ, प्रमोद डेरे, संतोष डेरे, संतोष घाडगे, सुनील डेरे, सौरभ पोळ, अजय चव्हाण, विक्रम डेरे, आनंदराव डेरे, प्रवीण काकडे, प्रकाश चव्हाण, दीपक गुरव आदी उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानाशी जोडण्याची संधी...
इस्राईलसारख्या प्रगत कृषी तंत्रज्ञान असलेल्या देशातील अधिकाऱ्यांनी कवठे येथील शेती प्रयोगांचे कौतुक करत भविष्यात तांत्रिक सहकार्य वाढविण्याबाबत सकारात्मक चर्चा केली. या भेटीमुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञानाशी जोडण्याची नवी संधी उपलब्ध होणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
कवठे ः शेतीची पाहणी करताना इस्राईलच्या कृषी अधिकारी.
