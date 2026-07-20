Waste Management Tender : स्वतंत्र निविदा काढून पुणेकरांचे ५६७ कोटी रुपये वाचवा; काँग्रेसचा स्थायी समितीपुढे ठराव

पुणे - महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने काढलेल्या संमिश्र कचरा प्रक्रिया निविदेमुळे पुणेकरांच्या करावर ५६७ कोटी रुपयांचा जादा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची निविदा काढून पुणेकरांचे पैसे वाचवा, असा ठराव काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम, अरविंद शिंदे यांनी स्थायी समितीपुढे मांडला आहे. आगामी बैठकीत यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. .दक्षता विभागाने ओला आणि सुका कचरा प्रक्रिया पद्धती भिन्न असल्याने दोन्हीसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याचा लेखी अभिप्राय दिला होता. असे असतानाही प्रशासनाने संमिश्र कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची निविदा काढली. देशपातळीवर अशा प्रकारचे काम करणारे मोजकेच चार ठेकेदार असून, त्यांनी संगनमत करून निविदा वाटून घेतली आहे. नागपूर, ग्रेटर नोएडा आणि लखनौ येथील उदाहरणे देत, ठराविक कंपनीलाच काम मिळेल. त्यामुळे पुण्यातील हे काम भूमीग्रीन कंपनीलाच मिळेल, असे आधीच लेखी पत्राद्वारे आयुक्त नवल किशोर राम यांना कळविले होते..जे काम ४०० कोटी रुपयांत होणे अपेक्षित होते, त्यासाठी ९६७ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. प्रशासनाने संमिश्र कचरा प्रक्रियेच्या अटी अशा प्रकारे निश्चित केल्या की ज्यामुळे भूमीग्रीन ही कंपनी पात्र ठरली. स्थायी समितीसमोर ५(२)(२) कलमान्वये आलेला ७०० कोटींचा प्रस्ताव फेटाळला, पण निविदा काढली तर याचा खर्च ९६७ कोटींवर पोहोचला आहे..त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून सात दिवसांच्या मुदतीची तातडीची निविदा काढावी व त्यात ओला व सुका कचरा प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र निविदा मागवाव्यात. या प्रस्तावामुळे पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची बचत होईल, असे ठरावात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.