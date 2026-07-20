पुणे

Waste Management Tender : स्वतंत्र निविदा काढून पुणेकरांचे ५६७ कोटी रुपये वाचवा; काँग्रेसचा स्थायी समितीपुढे ठराव

पुणे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने काढलेल्या संमिश्र कचरा प्रक्रिया निविदेमुळे पुणेकरांच्या करावर ५६७ कोटी रुपयांचा जादा बोजा पडणार आहे.
pune waste

pune waste

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने काढलेल्या संमिश्र कचरा प्रक्रिया निविदेमुळे पुणेकरांच्या करावर ५६७ कोटी रुपयांचा जादा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे ओल्या आणि सुक्या कचऱ्याची निविदा काढून पुणेकरांचे पैसे वाचवा, असा ठराव काँग्रेसचे गटनेते रामचंद्र कदम, अरविंद शिंदे यांनी स्थायी समितीपुढे मांडला आहे. आगामी बैठकीत यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Congress
pune
money
Standing Committee
Tender
waste
Pune Municipal Corporation