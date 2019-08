कुत्र्याला केली मदत अन् गेली आयटीची नोकरी!

पुणे : कुत्र दिसलं की अनेकदा काहीजण घाबरतात तर काहीजण त्याच्याजवळ जातात. असाच एक प्रकार झाला तो पुण्यातील आयटी पार्क असलेल्या हिंजवडीमध्ये. कंपनीच्या परिसरात येणाऱ्या श्वानांसाठी झटणे एका आयटी अभियंत्याला चांगलेच महागात पडले आहे. कंपनीने संबंधित अभियंत्याला थेट कामावरुनच काढून टाकले आहे. त्यामुळे आता अभियंत्याने कंपनीला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. हिंजवडीतील इन्फोसिस या आयटी कंपनीत विक्रम शिबाद हे कामाला होते. शिबाद आणि त्यांचे सहकारी तेथील कंपनीच्या परिसरातील भटक्या कुत्र्यांना खायला द्यायचे. मात्र, कंपनीच्या सुरक्षारक्षकांकडून या कुत्र्यांना अनेकदा मारहाण करण्यात आली. तसेच त्यांना कंपनीच्या परिसरात येण्यापासून मज्जावही करण्यात आला होता. सुरक्षारक्षकांकडून श्वानांना अनेकदा मारहाण होत असल्याने शिबाद यांनी मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांकडे याबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. सुरक्षारक्षकाने कंपनीकडे शिबाद यांच्याविरोधात तक्रार केली. या तक्रारीनंतर कंपनीने शिबाद यांना नोटीस देत 22 एप्रिलला कामावरुन काढून टाकले. दरम्यान, कंपनीच्या या कारवाईविरोधात शिबाद यांनी कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली असून, बडतर्फ मागे घेऊन त्याचे रुपांतर राजीनाम्यात करण्याची मागणी त्यांनी केली.

