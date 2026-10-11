टेनिस स्पर्धा बातमी

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राघव, उदित, संदेश
अन् काहीरची आगेकूच
आयटीएफ पुरुष टेनिस स्पर्धेची पात्रता फेरी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ११ : सोलापुरात सुरू असलेल्या एमएसएलटीए- एसडीएलटीए आयटीएफ पुरुष टेनिस स्पर्धेच्या पात्रता फेरीत राघव जयसिंघानी, उदित कंबोज, संदेश कुरळे आणि काहीर वारिक यांनी प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करत आगेकूच केली. राघव आणि उदित यांनी सरळ सेटमध्ये विजय मिळवला, तर संदेशने तीन सेटपर्यंत रंगलेल्या लढतीत बाजी मारली.
सोलापूर जिल्हा लॉन टेनिस संघटनेच्या (एसडीएलटीए) वतीने, अखिल भारतीय लॉन टेनिस संघटना (एआयटीए) आणि महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटनेच्या (एमएसएलटीए) मान्यतेने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.
पहिल्या पात्रता फेरीत नवव्या मानांकित राघव जयसिंघानीने आदित्य कोठारीचा ६-१, ६-३ असा पराभव केला. पाचव्या मानांकित उदित कंबोजने प्रज्वल तिवारीला ६-१, ६-४ असे नमवले. तेराव्या मानांकित संदेश कुरळेने दीप मुनीमविरुद्ध ६-४, ४-६, १०-७ असा संघर्षपूर्ण विजय मिळवला. बाराव्या मानांकित काहीर वारिकने ओगेस थेजो जया प्रकाशचा ६-१, ६-३ असा पराभव केला. पात्रता फेरीतील अंतिम सामने सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत खेळवले जातील.
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