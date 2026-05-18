IUCAA Astronomy Workshop: आयुकाद्वारे घोडेगावात ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ३ दिवसीय उन्हाळी खगोलशास्त्र कार्यशाळा

घोडेगाव : आंतर-विद्यापीठ खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकशास्त्र केंद्र (IUCAA), म्हणजेच आयुका द्वारे दरवर्षी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळ्यामध्ये खगोलशास्त्र कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी सदर कार्यशाळा ही पुणे जिल्ह्यामधील आंबेगाव तालुक्यामधील जनता विद्यालय घोडेगाव याठिकाणी पार पडली. आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यामधील १५ निवडक शाळांमधून जवळपास ३५ विद्यार्थ्यांनी या कार्यशाळाचा लाभ घेतला. .सदर कार्यशाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना विविध खगोलीय विषयांवर व्याख्याने, प्रत्यक्ष कृती-आधारित उपक्रम, वैज्ञानिक प्रयोग, संशोधन तसेच इतर क्षेत्रामधील करिअर विषयक मार्गदर्शन, करण्यात आले. पहिल्या दोन दिवशी घोडेगाव येथील जनता विद्यालय, याठिकाणी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते, नंतर तिसऱ्या दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांना आयुका गिरवली वेधशाळा याठिकाणी घेऊन जाण्यात आले. त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांनी वेधशाळेची माहिती घेऊन शून्य सावली दिन साजरा केला. त्यानंतर मान्यवरांच्या हस्ते सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देऊन सन्मानित करण्यात आहे आणि त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या.सदरची कार्यशाळा ही आयुकाचे वैज्ञानिक सहाय्यक श्री. निलेश पोखरकर, प्रसाद आडेकर, रुपेश लबडे, तुषार पुरोहित, महारुद्र मते यांचे सहकार्य, नियोजन आणि अंमलबजावणी मधून पार पडली. तसेच कार्यशाळेसाठी आयुकाचे विज्ञान प्रसार अधिकारी समीर धुरडे व महेश बुरसे, आयुकाचे शास्त्रज्ञ रामप्रकाश व भूषण गद्रे, यांचे मार्गदर्शन लाभले. कार्यशाळेसाठी जीएमआरटीचे इलेक्ट्रॉनिक्स तंत्रज्ञ, विज्ञान प्रसारक-लेखक सुधीर फाकटकर यांनी देखील भेट देत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी सूर्यमालेसंदर्भात प्रारूपे दाखवत त्यासंदर्भात सखोल माहिती देत विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या..या कार्यशाळेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सक्षम करणे हे आहे. याद्वारे त्यांच्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधींची द्वारे खुली होतील आणि त्यांना संशोधन व विज्ञान क्षेत्रातील भविष्यातील करिअरसाठी प्रेरणा मिळेल. हे विद्यार्थी म्हणजे अनेकदा जगाच्या नजरेपासून दूर राहिलेली 'लपलेली रत्ने' असतात; त्यांच्यामध्ये अफाट क्षमता दडलेली असते. अशा प्रकारच्या प्रत्यक्ष अनुभवांमुळे त्यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात करिअर घडवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे केवळ त्यांची वैयक्तिक प्रगतीच होणार नाही, तर आपल्या राष्ट्राच्या प्रगतीमध्येही त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान लाभेल .निलेश पोखरकर, वैज्ञानिक सहाय्यक, आयुका, पुणे.