Maratha Vadhu-Var Melava: जगदंब फाउंडेशनचा १०९ वा मोफत मराठा वधू-वर मेळावा उत्साहात; डॉ. नानजीभाई ठक्कर यांचे सर्व समाजासाठी मेळावे घेण्याचे आश्वासन

घोडेगाव : जगदंब फाउंडेशन विविध भागात मोफत वधू वर परिचय मेळावे घेतात. एकल महिला, अनाथ निराधार मुलांसाठी खूप प्रेरणादायी कार्य करत आहे, या जगदंब फाउंडेशनसाठी आम्ही सदैव सहकार्य, मार्गदर्शन करू असे आश्वासन समाजरत्न डॉ. नानजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांनी मराठा वधू वर मेळाव्याच्या उद्घाटन प्रसंगी केले..पिंपळगाव घोडे (ता. आंबेगाव) येथे जगदंब फाउंडेशन संचलित मराठा सोयरीक संस्थेचा १०९ वा मोफत मराठा वधु वर परिचय मेळावा प्रचंड उस्फूर्त गर्दीमध्ये पार पडला. या मेळाव्यासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून समाजरत्न डॉ. नानजीभाई ठक्कर ठाणावाला हे होते. जगदंब फाउंडेशनने फक्त मराठा समाजापुरते मर्यादित न राहता सर्व समाजासाठी मोफत वधू वर मेळावे घ्यावेत, यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर आम्ही कोणत्याही ठिकाणी त्यांना जरूर सहकार्य करू. तसेच ठाण्यामध्ये सर्व जाती धर्मासाठी एक मोठ्या प्रमाणात मोफत वधू वर मेळावा घेण्यात येईल असे देखील आश्वासन यावेळी नानजीभाई यांनी आपल्या मनोगतात दिले..या वधू वर मेळाव्यात एकूण ३०७ मुले व ५७ मुलींची मेळाव्यामध्ये नाव नोंदणी झाली. मेळाव्यामध्ये संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातून व इतर जिल्ह्यातून जवळ जवळ दीड हजार वधू वर पालकांची उस्फुर्त अशी गर्दी होती. मेळाव्यामध्ये सर्वांचे बायोडेटा वाचन संस्थेच्या संचालिका जयश्री अशोक कुटे व निवेदक प्रकाश बोराडे यांनी केले. या मेळाव्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सेना भाजपा उपाध्यक्ष संदीप ढेरंगे, मराठा सोयरीक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक कुटे, मुख्य आयोजक गणपत ढेरंगे, दत्तात्रय वाळुंज, शंकर शहा, संस्थेच्या संचालिका जयश्री अशोक कुटे, प्रकाश बोराडे, संपतराव सोनवणे, अजय मुळूक, समाजभूषण डॉ. तानाजी लामखडे व इतर अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती..प्रकाश बोराडे यांनी सूत्रसंचालन केले. गणपतराव ढेरंगे यांनी प्रास्ताविकमध्ये मेळाव्याचे महत्त्व पटवून दिले. शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय संघटक संपतराव सोनवणे यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.