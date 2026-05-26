Junnar Initiative: जुन्नरमध्ये जगदंब प्रतिष्ठानचा उपक्रम; उन्हाळ्यात पशुपक्ष्यांसाठी शहरभर पाण्याच्या कुंड्या

जुन्नर : उन्हाळ्याची तीव्रता गेल्या काही दिवसांपासून वाढल्याने जुन्नर शहरात पशुपक्ष्यांसाठी जगदंब प्रतिष्ठान जुन्नर यांच्या वतीने पिण्याच्या पाण्याच्या कुंड्या बसविण्यात आल्या असून या पाण्याच्या कुंड्यांमुळे पशु पक्षांची पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबण्यास मदत होणार आहे. जगदंब प्रतिष्ठान यांनी राबविलेल्या या अनोख्या उपक्रमाचे शहरातील नागरिक तसेच पर्यावरण प्रेमींकडून स्वागत केले जात आहे..या उपक्रमांतर्गत प्रतिष्ठानच्या वतीने शहरातील कल्याण पेठ गणपती मंदिर, रविवार पेठ गणपती मंदिर,लोणार आळी खोकलाई देवी मंदिर, हनुमान मंदिर वरचा माळीवाडा,भीमनगर पाडळी,बेळे अळी,तेली बुधवार पेठ गणपती मंदिर,जगदंबा भोई अळी गणेश मंडळ,खालचा माळी वाडा,भाई कोत वाल चौक,दिल्ली पेठ साई मंडळ,शुक्रवार पेठ गणेश मंडळ,जुन्नर नगर पलिका परिसर,ब्राह्मण बुधवार पेठ,परदेशपुरा पार,सराई पेठ गणपती मंदिर,गवत बाजार दत्त मंदिर,शंकर पुरा गणपती मंदिर,वरळी अळी गणपती मंदिर,रोकडे मारुती मंदिर,शिवस्मारक चौक या ठिकाणी कुंड्या बसविण्यात आल्या असल्याची माहिती अध्यक्ष विनायक गोसावी, उपाध्यक्ष सौरभ वर्पे व खजिनदार अभिषेक शिंदे यांनी दिली..या उपक्रमासाठी नगरसेविका अलका फुलपगार, अनिल रोकडे, दर्शन फुलपागर, अजित साळवे,सुभाष शिंदे,सुभाष तितर, नारायण डोके, ओंकार गाजरे, गणेश चौधरी, नरेश शहा, आशिष गोसावी, अथर्व जुनंद्रे, विशाल रोकडे,अथर्व चौधरी, अक्षय सावंत,करण धोत्रे, सनी खराडे, सोनू मुसळे, हिमांशू चौधरी, कृष्णा फटांगडे यांनी सहकार्य केले.