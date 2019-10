Vidhan Sabha 2019 : वडगाव शेरीत नागरिकांसाठी शेकडो ओपन जीम सुरु : जगदीश मुळीक

वडगाव शेरी : ''बदलत्या जीवनशैलीत आरोग्यसाधना करणे अत्यावश्यक झाले आहे. जिममध्ये जाऊन व्यायाम करण्यासाठी अनेक मर्यादा येतात. सामान्य नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ सहजपणाने व्यायाम करता यावा. यासाठी मतदार संघामध्ये शेकडो ओपन जीम सुरू करण्यात आले असल्याची'' माहिती भाजप महायुतीचे आमदार जगदीश मुळीक यांनी दिली. वडगावशेरी मतदार संघातील भाजप, शिवसेना, आरपीआय, रासप आणि शिवसंग्राम या महायुतीचे उमेदवार आमदार जगदीश मुळीक यांनी आज बरमाशेल, फाइव्ह नाईक चौक, टिंगरे नगर, सिद्धेश्वर नगर, सावंत पेट्रोल पंप आणि भीमनगरमध्ये पदयात्रेव्दारे प्रचार केला. यावेळी मुळीक म्हणाले, ''कामामुळे तसेच अनेक कारणामुळे नागरिकांना व्यायाम करता येत नाही. व्यायाम शाळेत जाणे आर्थिकदृष्टया परवड नाही. त्यामुळे नागरिकांना मोफत व्यायाम करता यावा. यासाठी उद्यान तसेच सार्वजनिक ठिकाणी ओपन जीम सुरू केले आहेत. या ओपन जीममध्ये अनेक प्रकारचे व्यायाम करता येत आहे. या ओपन जीमचा वापर तरुण, महिला तसेच वयोवृध्द करत आहे. व्यायामामुळे मतदार संघातील नागरिकांचे आरोग्य सुधारणार आहे. व्यायामामुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य लाभते. मनातील व शरीरावरील ताण-तणाव कमी होतो. कॉमर्स झोन ते सावंत पेट्रोल पंप असा महत्वपूर्ण रस्ता खुला केला. या परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी विश्रांतवाडी चौकात उड्डाणपूल उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाम जाजु, उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे, नगरसेवक कर्णे गुरुजी, नाना सांगडे, शीतल सावंत, राहुल भंडारे, फरजाना शेख, चंद्रकांत जंजिरे, विशाल साळी, सुधीर गलांडे, माजी नगरसेवक भगवान जाधव, भीमराव खरात, सागर माळकर, सुनील गोगले, अजय सावंत, अजहर खान, तसेच सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व स्थानिक नागरिक मोठ्या उपस्थित होते.

Web Title: Jagdish Mulik said that Started open gyms in Vadgaon Sheri constituency for citizen in Maharashtra Vidhan Sabha 2019