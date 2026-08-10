पुणे

आचार्य पदपूजेने भक्तिरसात रंगला आत्मोद्धार चातुर्मास

आचार्य पदपूजेने भक्तिरसात रंगला आत्मोद्धार चातुर्मास
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फोटोओळ : सोलापूर : त्रिदिवसीय देव-गुरू भक्ती महोत्सवाच्या पहिल्या दिवशी जोडभावी पेठेत आचार्य पदपूजेत सहभागी जैन श्रावक-श्राविका.


आचार्य पदपूजेने भक्तिरसात रंगला आत्मोद्धार चातुर्मास
त्रिदिवसीय देव-गुरू भक्ती महोत्सवाचा प्रारंभ; साध्वी अक्षयश्रीजींचा ‘केसरकुल दीपिका’ उपाधीने सन्मान

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १० : जोडभावी पेठेतील श्री आदेश्वर जैन श्वेतांबर मूर्तीपूजक संघात सुरू असलेल्या आत्मोद्धार चातुर्मासात रविवारी भक्ती आणि श्रद्धेचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला. महान जैनाचार्य, महाराष्ट्र देशोद्धारक पूज्यपाद आचार्य देव श्रीमद् विजय रामचंद्र सूरीश्वरजी महाराज यांच्या ३५व्या पुण्यतिथीनिमित्त आयोजित त्रिदिवसीय देव-गुरू भक्ती महोत्सवाची सुरुवात आचार्य पदपूजेने झाली. सुंदर सजावट, विविध फळे व नैवेद्याच्या द्रव्यांनी केलेली अर्पणसेवा आणि संगीतमय भक्तीने मंदिर परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला.
विविध लाभार्थी कुटुंबांच्या वतीने करण्यात आलेल्या पदपूजेला पूज्य मुनिश्री प्रशांतरत्नविजयजी महाराज यांच्यासह साधू-साध्वीजींचे सानिध्य लाभले. कनूभाई गुरुजी यांनी विधी-विधानानुसार पूजा करवून घेतली. चेतनभाई बाफना यांच्या सुरेल संगीताने भक्तिमय वातावरणाला रंगत आणली. आचार्यांच्या स्मृतींना वंदन करत भाविकांनी भक्तिभावाने सहभाग घेतला.
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साध्वी अक्षयश्रीजींचा ‘केसरकुल दीपिका’ उपाधीने सन्मान
वे ऑफ लाइफच्या प्रणेत्या परमपूज्य अक्षयश्रीजी महाराज यांचा ७१वा वाढदिवस बलिदान चौकातील जैन स्थानकात जप, तप, उपवास आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी साजरा झाला. यावेळी त्यांना ‘केसरकुल दीपिका’ उपाधी व अभिनंदनपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. दिव्यांग बंधू-भगिनींचा शाल व सन्मानपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. ‘अक्षय सत्तरी’ पुस्तिकेचे प्रकाशन, जीवनपटाचे सादरीकरण आणि नवपद जपाची आराधना झाली. कल्पना भन्साळी यांनी ७१०० लाडू गोशाळेस अर्पण केले. जैन स्थानकवासी संघाचे अध्यक्ष पदम राका यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले.

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