पुणे

Pune: सुसमध्ये मूलनायक वेदी शिलान्यास, आचार्य-मुनिश्रींच्या सान्निध्यात जैन समाजाला उपस्थितीचे आवाहन

सुस येथील श्री १००८ शांतिनाथ रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिरात मूलनायक वेदी शिलान्यास, कल्याण मंडप वेदी पुण्यार्जक चयन, चाबी स्थापना यांसह विविध धार्मिक विधींचा भव्य सोहळा आचार्य-मुनिश्रींच्या पावन सान्निध्यात पार पडणार
jain madir sus

jain madir sus

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुण्याजवळील सुस येथील श्री १००८ शांतिनाथ रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिरात येत्या रविवारी २१ जून २०२६ रोजी मूलनायक वेदी शिलान्यास सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ७ वाजल्यापासून विविध धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार असून, जैन समाजातील भाविकांसह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.

या सोहळ्यात मूलनायक वेदी शिलान्यासासह कल्याण मंडप प्रतिमा पुण्यार्जक चयन, मुख्य वेदी व कल्याण मंडप वेदी पुण्यार्जक चयन, कल्याण मंडप चाबी स्थापना तसेच इतर धार्मिक विधी पार पडणार आहेत.

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