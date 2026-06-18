Pune: सुसमध्ये मूलनायक वेदी शिलान्यास, आचार्य-मुनिश्रींच्या सान्निध्यात जैन समाजाला उपस्थितीचे आवाहन

पुण्याजवळील सुस येथील श्री १००८ शांतिनाथ रत्नत्रय दिगंबर जैन मंदिरात येत्या रविवारी २१ जून २०२६ रोजी मूलनायक वेदी शिलान्यास सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ७ वाजल्यापासून विविध धार्मिक कार्यक्रमांना सुरुवात होणार असून, जैन समाजातील भाविकांसह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे.या सोहळ्यात मूलनायक वेदी शिलान्यासासह कल्याण मंडप प्रतिमा पुण्यार्जक चयन, मुख्य वेदी व कल्याण मंडप वेदी पुण्यार्जक चयन, कल्याण मंडप चाबी स्थापना तसेच इतर धार्मिक विधी पार पडणार आहेत..या कार्यक्रमाला आचार्य श्री १०८ शांतिसागरजी महाराज, आचार्य श्री १०८ विद्यासागरजी महाराज आणि आचार्य श्री १०८ समयसागरजी महाराज यांच्या आशीर्वादाने आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच पूज्य मुनिश्री १०८ अजितसागरजी महाराज, मुनिश्री १०८ नीरागसागरजी महाराज आणि ऐलक श्री १०५ विवेकानंदसागरजी महाराज यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम होणार आहे.याशिवाय नांदणी येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ, कोल्हापूर येथील स्वस्तिश्री लक्ष्मीसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी संस्थान मठ आणि प्रतिष्ठाचार्य श्री संदेशजी उपाध्ये यांच्या मार्गदर्शनाखाली धार्मिक विधी पार पडतील..कार्यक्रमाचे वेळापत्रकसकाळी ७.०० वाजता : अभिषेक व शांतिधारासकाळी ८.०० वाजता : कल्याण मंडल विधानसकाळी ९.०० वाजता : मुनिश्रींचे प्रवचनसकाळी ९.३० वाजता : विविध धार्मिक पात्र चयनसकाळी १०.०० वाजता : मुख्य वेदी शिलान्यास व चाबी स्थापनासकाळी १०.१५ वाजता : मुनिश्रींची आहारचर्यासकाळी ११.०० वाजता : श्रावक वात्सल्य कार्यक्रम.Jain Tourism: 'या' ऐतिहासिक स्थळाचं योगींनी केलं नामांतर, भगवान महावीरांच्या निर्वाण भूमीचा सन्मान; धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना.Pune Jain Festival: भगवान महावीरांचा पुण्यात जयघोष; जन्मकल्याणकनिमित्त आकर्षक फुलांनी सजलेले २० रथ मिरवणुकीत सहभागी!.Premium|Ellora Jain Caves History : चिन्मय शांततेचा पाषाणप्रवास.Jain Dharamshala : पावापुरी दर्शनासाठी आले अन् काळाने घातली झडप; जैन धर्मशाळेत चार पर्यटकांचे मृतदेह सापडल्याने उडाली खळबळ.Jain caves Maharashtra : महाराष्ट्रातील जैन लेण्यांचे सांस्कृतिक वैभव; 'महाराष्ट्रातील जैन लेणी' पुस्तकाचा सखोल आढावा.Jain Boarding Issue : जैन बोर्डिंगचा वादग्रस्त व्यवहार रद्द करण्यावर न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब.Jain Boarding Trust: ''व्यक्तिगत स्वरुपात माझं नाव...'' जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहारावर मुरलीधर मोहोळ यांची पहिली प्रतिक्रिया.सकल जैन समाज सुस, पुणे ट्रस्टतर्फे उपस्थितीचे आवाहनसकल जैन समाज सुस, पुणे ट्रस्टच्या वतीने पुणे शहर तसेच पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांना कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.या कार्यक्रमाचे आयोजन सकल जैन समाज सुस पुणे ट्रस्टचे विश्वस्त चंद्रकांत पाटील, सुमित जैन, अण्णासो पाटील, राहुल मगदूम, शैलेश बोरगावे, अभय मोने, संजय मगदूम आणि संदीप भेंडवडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.