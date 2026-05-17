नगर : जखणगावात विविध मागण्यासाठी सोमवारपासून उपोषण, ग्रामस्थ सहभागी होणार

जखणगावात आजपासून उपोषणाचा इशारा
रस्ते, पाणीपुरवठा, लोडशेडिंगच्या प्रश्नांवर ग्रामस्थ आक्रमक
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
अहिल्यानगर : तालुक्यातील जखणगाव येथे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवार (ता. १९) पासून ग्रामस्थ उपोषण करणार आहेत. गावातील हटकेश्वर सभागृहात सर्व सदस्य व ग्रामस्थांच्या सहभागातून उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती सरपंच डॉ. सुनील गंधे यांनी दिली.
याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन देण्यात आले आहे. महावितरणकडून ग्रामीण भागात सुरू असलेले सायंकाळचे लोडशेडिंग तातडीने बंद करावे, वाड्या-वस्त्यांवरील सिंगल फेजिंगचे काम पूर्ण करावे, जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण कामे त्वरित पूर्ण करावीत, बुऱ्हाणनगर पाणी योजनेतून होणारा पाणीपुरवठा नियमित करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
तसेच स्मशानभूमीसाठी शासनाने दिलेली जागा मोजून अतिक्रमणमुक्त करावी, गावातील शिवरस्ते, शिवार रस्ते आणि अन्य रस्ते मोजून वाहतुकीसाठी खुले करावेत, अशीही मागणी आहे. गावात सुमारे सहा शिवरस्ते, आठ वस्ती रस्ते असून राष्ट्रीय महामार्गही गावातून जातो. मात्र अनेक रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्याने शेतकऱ्यांना वाहतूक करताना अडचणी येत आहेत. याबाबत अनेक वेळा अर्ज, ठराव व निवेदने देऊनही कामे मार्गी लागलेली नाहीत, असे डॉ. गंधे यांनी सांगितले.
ग्रामविकासाच्या कामांमध्ये या प्रलंबित प्रश्नांमुळे अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सोमवारी रात्री आठ वाजता हटकेश्वर सभागृहात विशेष ग्रामसभा होणार आहे. तोपर्यंत प्रशासनाने ठोस उपाययोजना न केल्यास ग्रामसभेनंतर सदस्य व ग्रामस्थ त्याच ठिकाणी आमरण उपोषणास बसणार आहेत.
