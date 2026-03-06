जकरायाचा सी बी जी प्लांट
BEG26B01878
वटवटे (ता. मोहोळ) ः जकराया साखर कारखान्यातील ड्रायरचे पूजन करताना कार्यकारी संचालक सचिन जाधव, राहुल जाधव व अन्य.
जकरायाच्या सीएनजी प्रकल्पाचे देशात सर्वाधिक उत्पादन
सचिन जाधव यांची माहिती; अत्याधुनिक ड्रायरमुळे क्षमता वाढणार
सकाळ वृत्तसेवा
बेगमपूर ता. ६ः जकराया साखर कारखान्याने सीबीजी प्लाटची उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रायर मशिन बसविली आहे. जकरायाचा हा प्रकल्प देशात सर्वात मोठ्या प्रमाणावर सीएनजीचे उत्पादन करणारा ठरला असल्याची माहिती कारखान्याचे अध्यक्ष तथा कार्यकारी संचालक सचिन जाधव यांनी दिली.
वटवटे (ता. मोहोळ) येथील जकराया साखर कारखान्यात सिबिजी प्लांटसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ड्रायर मशिन बसविण्यात आली आहे. या मशिनचे पूजन अध्यक्ष सचिन जाधव व पूर्णवेळ संचालक राहुल जाधव यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी कारखान्याचे जनरल मॅनेजर कुबेरदास कलुबर्मे, ड्रायर अभियंता नितेश मोदी (गुजरात), सीबीजी प्लांट इनचार्ज परशुराम कोळी, प्रवीण पाटील, प्रशांत देवकते आदी जण उपस्थित होते. यावेळी सचिन जाधव यांनी जकराया साखर कारखान्यांने साखर उत्पादनाबरोबरच उपपदार्थ निर्मितीला ही प्राधान्य दिले आहे. या पार्श्वभूमीवरच जकरायाच्या माध्यमातून सीएनजीचे देशात सगळ्यात मोठे उत्पादन होत आहे. त्यात आणखी वाढ व्हावी व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन व्हावे, यासाठी अत्याधुनिक ड्रायर बसविण्यात आल्याचे सांगितले.
