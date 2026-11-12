सोलापूर- सोलापूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनमध्ये माळशिरस आघाडीवर

सोलापूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशनमध्ये माळशिरस आघाडीवर
-उत्तर सोलापूर पिछाडीवर; जिल्ह्यात ५८२ योजना अद्याप अपूर्ण
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
सोलापूर : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी सुरू असलेल्या ''जलजीवन मिशन''च्या कामांमध्ये सोलापूर जिल्ह्यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. तालुकानिहाय प्रगतीत माळशिरस तालुका आघाडीवर असून, उत्तर सोलापूर तालुका सर्वात पिछाडीवर राहिला आहे. जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांमधील १ हजार ३२९ योजनांपैकी केवळ ७४७ योजना पूर्ण झाल्या असून, अद्याप ५८२ योजनांची कामे अपूर्णच आहेत.
जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ५६ टक्के कामे मार्गी लागली आहेत. यात माळशिरस तालुक्याने सर्वाधिक १२४ योजना पूर्ण करत जिल्ह्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. त्याखालोखाल बार्शी (९५), सांगोला (८८) आणि मंगळवेढा (७५) या तालुक्यांनी कामांत चांगली गती राखली आहे. दुसरीकडे, सोलापूर शहरालगतच्या तालुक्यांमध्ये कामांचा वेग अत्यंत मंदावला आहे. उत्तर सोलापूर तालुक्यात मंजूर ४० योजनांपैकी अवघ्या १३ योजनांचीच कामे पूर्ण होऊ शकली आहेत. दक्षिण सोलापूर तालुक्याची स्थितीही फारशी समाधानकारक नसून, तेथील ९४ पैकी केवळ ४१ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे सावट असतानाही निधीअभावी या योजना रखडल्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. कामांच्या या संथगतीमुळे योजना पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष नळाला पाणी येण्यासाठी ग्रामीण भागातील नागरिकांना आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
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चौकट-१
अपूर्ण ५८२ योजनांची स्थिती :
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सुरू न झालेल्या योजना: २
० ते २५ टक्के पूर्ण: ६७ योजना
२५ ते ५० टक्के पूर्ण: ९६ योजना
५० ते ७५ टक्के पूर्ण: २०७ योजना
७५ ते १०० टक्के पूर्ण: २१० योजना
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