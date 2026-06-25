पुणे

बाजार आढावा : वांगी

बाजार आढावा : वांगी
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जळगावात १८०० ते ३००० रुपये दर

जळगाव : जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारी (ता.२५) वांग्यांची २५ क्विंटल आवक झाली. दर प्रतिक्विंटल १८०० ते ३००० रुपये प्रतिक्विंटल व सरासरी २५०० रुपये प्रतिक्विंटल, असे मिळाले. आवक जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर, भुसावळ, एरंडोल, यावल, चोपडा यासह छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव भागातून होत आहे. आवक कमी असून दर स्थिर आहेत.

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