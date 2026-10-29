बाजार आढावा सोयाबीन... जालना बाजार समिती

जालन्यात सोयाबीन सरासरी
६९०० रुपये प्रति क्विंटल
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये बुधवारी (ता. २८) सोयाबीनची ७८५१ क्विंटल आवक झाली. या सोयाबीनला ५०५५ ते ते ७३०१ रुपये प्रति क्विंटल, तर सरासरी ६९०० प्रति क्विंटलचा दर मिळाल्याची माहिती बाजार समितीच्या वतीने देण्यात आली.
जालना बाजार समितीमध्ये २२ ऑक्टोबरला १० हजार १ क्विंटल आवक झालेल्या सोयाबीनला ४१५० ते ७४५० रुपये प्रति क्विंटल, तर सरासरी ६८५० रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला. २३ ऑक्टोबरला ९८३२ क्विंटल आवक झालेल्या सोयाबीनचे दर ६००० ते ७३३२ रुपये प्रति क्विंटल राहिले. या दिवशी सोयाबीनला सरासरी ६८०० रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला. २४ ऑक्टोबरला ११,३७५ क्विंटल आवक झालेल्या सोयाबीनचे सरासरी दर ६,९५० रुपये प्रति क्विंटल राहिले. या दिवशी सोयाबीनला किमान ६२०० तर कमाल ७३५१ प्रति क्विंटलचा दर मिळाला. २६ ऑक्टोबरला १० हजार १७७ क्विंटल आवक झालेल्या सोयाबीनचे दर ५५०० ते ७४०० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान राहिले. या दिवशी सोयाबीनला सरासरी ७००० रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळाला. २७ ऑक्टोबरला १० हजार ४२३ क्विंटल आवक झालेल्या सोयाबीनचे दर ६,७०० ते ७,४५७ रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान, तर सरासरी दर ७००० रुपये प्रति क्विंटल राहिल्याची माहिती बाजार समितीच्या वतीने देण्यात आली.
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