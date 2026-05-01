Water Conservation Breakthrough: आणे पठारातील पाणीटंचाईवर ‘जलतारा’चा रामबाण उपाय; भूजल पातळी वाढवण्यासाठी क्रांतिकारी तंत्रज्ञानाचा मंत्र

बेल्हे : पावसाचे पाणी उतारावरून वाहून न जाता ते जमिनीच्या पोटात जिरवणे ही काळाची गरज आहे. पठार भागातील जमिनीवर 'जलतारा' तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेतलेले खड्डे भूजल पातळी वाढवण्यासाठी क्रांती घडवू शकतात तसेच आणे पठार भागातील पाणी टंचाईवर 'जलतारा' रामबाण उपाय ठरू शकतो असे प्रतिपादन, नुकतेच आणे (ता. जुन्नर) येथे जलतारा प्रकल्पाचे जनक डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ यांनी केले..आणे येथे श्री रंगदास स्वामी महाराज मंदिराच्या सभागृहात पठार भागातील गावांमध्ये जलसंधारण कामासंदर्भात आयोजित प्रबोधनपर कार्यशाळेत डॉ. पुरुषोत्तम वायाळ मार्गदर्शन करत होते. याप्रसंगी न्यू स्टार्ट फाऊंडेशन पुणे चे डॉ.अमोल आहेर, आर्ट ऑफ लिव्हिंग चे ओंकार आल्हाट, रोहित गटकळ, सरपंच प्रियंका दाते, सुरेश पंदारे, माजी सैनिक भास्कर डोंगरे, बाबाजी दाते, दिनकर आहेर आदी मान्यवरांसह परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी बोलताना डॉ. वायाळ म्हणाले की पठार भागावर पाऊस पडल्यानंतर पाणी वेगाने वाहून जाते. .जलतारा प्रकल्पांतर्गत विशिष्ट अंतरावर शास्त्रोक्त पद्धतीने खड्डे घेतल्यास,हे पाणी जमिनीत खोलवर मुरण्यास मदत होते. हे तंत्रज्ञान अत्यंत कमी खर्चाचे असून, यामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाणी पातळीत शाश्वत वाढ होते असे डॉ.वायाळ यांनी प्रयोगांती स्पष्ट केले. दरम्यान जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून,प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतात सर्वेक्षण केलेल्या ठिकाणी 'जलतारा' खड्डे घ्यावेत,असे आवाहन त्यांनी केले. या कार्यशाळेत डॉ. वायाळ यांनी प्रत्यक्षात खड्डे घेण्याची पद्धत आणि त्याचे तांत्रिक निकष व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रात्यक्षिकाद्वारे समजावून सांगितले. दरम्यान आगामी पावसाळ्यापूर्वी लोकसहभागातून हे अभियान राबवण्याचे नियोजन असून, या उपक्रमामुळे पठार भागातील पाणी टंचाई कायमस्वरूपी दूर होण्यास मोठी मदत होणार आहे..'असा होणार निधी उपलब्ध'आणे परिसरात जलतारा प्रकल्प राबविण्यासाठी श्री रंगदास स्वामी महाराज देवस्थान संस्थेने दहा लाख रुपयांची तरतूद केली असल्याचे उपाध्यक्ष अनिल आहेर यांनी सांगितले. देवस्थान संस्थेचे अध्यक्ष मधुकर दाते व माजी अध्यक्ष विनायक आहेर यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये, तर कार्यक्रम आयोजनासाठी वल्लभ शेळके यांनी २५ हजार रुपये रोख स्वरूपात उपलब्ध करून दिले आहेत. तसेच डॉ.अमोल आहेर हे सीएसआर फंडातून रक्कम उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे तुषार आहेर यांनी सांगितले.